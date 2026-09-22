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Colón y la obligación por volver a ser competitivo y eficaz jugando como visitante

Luego de dos derrotas al hilo fuera de Santa Fe, el Sabalero tiene que recuperar su mejor versión ante All Boys para volver a sumar lejos del Brigadier López

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 13:14hs
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Colón está obligado a ganar como visitante

Colón está obligado a ganar como visitante, luego de cosechar dos derrotas consecutivas.

El sábado a las 16, Colón visitará a All Boys por la fecha 31 del Torneo de la Primera Nacional. Y para el Sabalero será un partido clave en su lucha por seguir peleando los primeros puestos de la Zona A.

Colón debe responder en condición de visitante

Luego de cortar una racha de tres derrotas al hilo, el Sabalero volvió al triunfo goleando a Los Andes y ahora el desafío pasa por volver a ser competitivo en condición de visitante.

Y es que Colón perdió los últimos dos partidos como visitante y en consecuencia no puede dejar pasar la chance de obtener un triunfo ante All Boys.

El elenco conducido por Iván Delfino viene de perder como visitante 2-0 ante Godoy Cruz y 1-0 contra Racing de Córdoba. Y la última victoria fue contra San Miguel 2-1, sufriendo y mucho en el final.

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Y antes de ese triunfo, con Ezequiel Medrán en el banco, Colón igualó 1-1 contra Acassuso y perdió 2-0 ante Ferro. Así las cosas, de los últimos 15 puntos en disputa, Colón apenas sumó cuatro como visitante.

De allí la necesidad imperiosa por mostrarse confiable fuera del Brigadier López. No es casual, que de los 48 puntos que sumó Colón, 31 de ellos fueron en condición de local y apenas 17 fuera de Santa Fe.

Por lo cual, ante un rival que no viene bien y que pelea por mantener la categoría, Colón no tiene margen de error y está obligado a responder dentro de la cancha para seguir soñando con el objetivo de volver a Primera División.

Colón visitante All Boys
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