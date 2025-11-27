Madelón: "Quisimos algo más, pero posicionamos a Unión bien arriba otra vez"

El DT de Unión, Leonardo Madelón hizo un balance, dijo que quedaron "eliminados con quien menos" lo esperaban. Evitó confirmar dónde será la pretemporada

Leonardo Madelón terminó el Clausura con la sensación de misión cumplida y, a la vez, con la espina de no haber llegado un poco más lejos. Tras la eliminación en los playoffs, el entrenador de Unión hizo un balance del semestre y dejó en claro cuál será el camino hacia lo que viene.

“Contento, porque trabajar en conjunto es ir creciendo. Yo soy una piecita más de Unión y estoy contento de salir de una situación difícil”, expresó en charla con Melani Rosas para UNO Santa Fe, marcando que la reconstrucción deportiva fue el principal logro. “Después quisimos algo más, pero no se pudo dar. No mirar para atrás sino hacia adelante”.

El DT valoró la entrega del plantel a lo largo del torneo: “Quienes pongamos en cancha darán siempre el máximo. Igual nosotros. A veces alcanza, otras sobra y algunas veces te quedás corto. El otro día quedamos eliminados con quien menos lo esperábamos. Pero logramos los objetivos holgadamente”.

En ese sentido, subrayó que el Tatengue recuperó competitividad: “La campaña fue buena. Estuvimos a la par de los equipos grandes. Cotizamos al plantel y posicionamos a Unión bien de nuevo. Ahora hay que cuidarlo para seguir creciendo de la mejor manera”.

Leonardo Madelón, satisfecho por poner "bien a Unión".

Madelón no confirmó dónde será la pretemporada de Unión

El plantel trabajará hasta la próxima semana y luego quedará licenciado hasta el 2 de enero, fecha fijada para el inicio de la pretemporada. “Será duro e intenso, porque el torneo empieza el 24 de enero por el Mundial, así que máxima concentración, amor a la profesión y a la institución”, advirtió.

Finalmente, sobre el lugar donde realizarán la preparación, Madelón dejó la puerta abierta: “Si las condiciones están dadas para ir a otro lado, bienvenido sea; si no, trabajaremos acá con humildad”.

