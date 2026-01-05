El agresor rompió los vidrios del portón principal con piedras tras haber sido retirado de una casilla que usurpaba en una plaza cercana. El intendente Juan Pablo Poletti confirmó la detención del sospechoso y pidió medidas más severas: "Que no entren por una puerta y salgan por la otra".

Ataque a piedrazos al municipio de Santa Fe: un hombre vandalizó el ingreso en represalia por un desalojo

La sede del gobierno local en la ciudad de Santa Fe fue escenario de un violento ataque durante las últimas horas. El portón frontal de la Municipalidad resultó vandalizado con serios daños en sus cristales y piedras incrustadas, producto del ataque de un hombre que ya fue identificado y puesto a disposición de la Justicia.

Según explicó el intendente Juan Pablo Poletti , el hecho no fue un acto vandálico al azar, sino una represalia directa. El agresor había sido desalojado recientemente de un gabinete de limpieza ubicado en la Plazoleta de los Murales (General López y 4 de Enero), espacio que mantenía usurpado ilegalmente.

Identificación y detención

"Hace dos días habíamos hecho una intervención en la placita donde había sido usurpado el gabinete de limpieza. Se retira al usurpador y, en represalia, en la madrugada agrede el Palacio Municipal", detalló el mandatario ante la prensa. El ataque consistió en el lanzamiento de cascotes que impactaron contra la estructura histórica del edificio.

La captura del sujeto fue posible gracias al sistema de videovigilancia local. "Fue identificado a partir del Centro de Monitoreo y detenido minutos después en la Plaza San Martín", precisó Poletti, destacando la rapidez del operativo policial.

Ataque a piedrazos al Municipalidad de Santa Fe: un hombre vandalizó el ingreso en represalia por un desalojo 1

Un mensaje contra la "puerta giratoria"

Más allá del hecho puntual, el intendente aprovechó para sentar una postura política respecto a la seguridad y el cuidado del espacio público en la capital provincial. Con un mensaje contundente, advirtió que no se tolerarán este tipo de conductas: "Aquellos que quieran agredir o vandalizar espacios públicos vamos a estar junto a la policía para no permitirlo y poner orden en la ciudad".

Finalmente, el mandatario santafesino expresó su preocupación por la reincidencia y la celeridad con la que los delincuentes recuperan la libertad, instando a una revisión de los procedimientos judiciales: "Hay que rever cómo hacemos para que estas personas que rompen la ciudad no entren por una puerta y salgan por la otra", concluyó.