Ataque sicario en barrio Centenario: "Apareció de la nada vestido como ciruja y comenzó a disparar"

Uno de los heridos que estaba con el fallecido en la tarde de ayer tras la balacera relató lo sucedido y aseguró que no es un barra de Colón

El Móvil de UNO 106.3 dialogó con uno de los heridos y sobrevivientes del "ataque sicario" , quien se recupera en el Hospital Cullen, y comentó cómo sucedieron los hechos y afirmó que no pertenece a ninguna de las facciones de la barra de Colón.

"Yo recién llegaba al Fonavi desde mi casa en barrio Santa Rosa de Lima y estábamos con amigos compartiendo junto al joven que falleció, cuando de repente apareció otro pibe con aspecto de ciruja. Le consultaron de dónde era, dijo que vivía en la calle pero en un momento soltó la bolsa que llevaba, sacó una 9 milímetros y comenzó a disparar, dejándome a mí y dos compañeros heridos y al otro chico fallecido".

Por otro lado resaltó que el "sicario" entró solo al Fonavi "parecía como perdido, que no conocía el lugar y por eso se acercó". También agregó: "No escuché más que los disparos y cuando me di vuelta, estando herido en el piso, vi que se iba corriendo del lugar".

Al ser consultado sobre si pertenecían a alguna de las barras del Club Colón explicó que son "compañeros y simpatizantes sabaleros y que van a la cancha a alentar el equipo, sin responder a nadie. No sé por qué se dio esta situación, si tenían problemas anteriores y terminó en esto. Todo pasó cerca del horario de la salida de la escuela y había gente en la calle".

Cómo se encuentran los heridos

Por su parte el director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, dialogó con la prensa sobre el estado de salud de las dos personas que aún permanecen internadas en el nosocomio y manifestó: "Son dos los pacientes que aún están internados. Uno de ellos, de 36 años con una herida a la altura del tórax, con una lesión en neumotórax que necesitó la colocación de un tubo y también una lesión en la vertebra D4. Permanece en la terapia intensiva con pronóstico reservado y con los tratamiento necesarios prestando atención a su evolución".

"En tanto el otro paciente, de 19 años, ingresó con un herida en el glúteo y con una fractura expuesta en el fémur. Se encuentra estable hemodinámicamente y se sigue evaluando su evolución".

