Ataques de pitbull a niños en Santa Fe: hay más de 500 perros registrados como potencialmente peligrosos en la Municipalidad

Uno de los casos más recientes ocurrió en la zona norte de esta capital provincial, donde un niño de cuatro años fue mordido en el rostro por un perro pitbull. El menor fue trasladado primero al nuevo hospital Iturraspe y luego derivado al Hospital de Niños Orlando Alassia para su atención.

El día anterior, una nena de cinco años también había sido atacada por otro animal de la misma raza en barrio Candioti. En ese episodio también resultó herido su padre, quien intentó protegerla.

En diálogo con la prensa, el director del Imusa, Pablo Ortiz, confirmó que “la Municipalidad cuenta con un registro de razas potencialmente peligrosas en el cual te podés inscribir. Se puede hacer presencialmente en el Imusa que se encuentra en el Parque Garay o a través de las redes, el WhatsApp o la página de la Municipalidad.”

Según detalló, el sistema sigue vigente y “en uno de los casos recientes, el del perro de calle Chacabuco, el animal estaba registrado”.

Ortiz explicó que el objetivo del registro es que el tutor asuma la responsabilidad sobre el animal que cría: “El registro implica que esa persona se está haciendo responsable de ese animal, que está asumiendo que está teniendo un animal potencialmente peligroso”. De ese modo, queda bajo su cargo la obligación de garantizar una tenencia adecuada.

Para el director del Imusa, en la vía pública “no debería existir ni perro suelto ni perro sin bozal”. Además, recordó que está prohibido circular con más de tres animales al mismo tiempo.

Consultado sobre qué razas contempla el registro, Ortiz prefirió no centrarse en nombres específicos: “No quiero estigmatizar razas. Vos podés tener un mestizito chiquitito que te mastique toda la mano. Para mí no hay que poner una raza en sí. El día que vos vas a adquirir ese tipo de animal, la Municipalidad lo contempló y para eso creó el registro”.

Finalmente, enfatizó que quien decide convivir con este tipo de animales tiene una responsabilidad concreta: “Si vos lo querés tener, tu deber es registrarte como tutor responsable.”