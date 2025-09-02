Atención veterinaria móvil: cronograma para el mes de septiembre en Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé informa a los vecinos la continuidad del programa de atención veterinaria que se desarrolla en forma itinerante en los diferentes barrios

Vacunación y castraciones gratuitas para animales de compañía

La Municipalidad de Santo Tomé informa a los vecinos la continuidad del programa de atención veterinaria que se desarrolla en forma itinerante en los diferentes barrios de la ciudad.

Durante todo el mes de septiembre se atenderá en el puesto fijo, ubicado en el Ex Inali (Macia 1933).

El cronograma de atención veterinaria móvil en Santo Tomé

Por otro lado, se hará lo propio:

* Del 1 al 12 de septiembre, en Vecinal General Paz (Pedroni 3530).

* Del 15 al 30 de septiembre, en Club Veteranos (Roverano 2898).

Es importante destacar que en las Unidades Veterinarias Municipales se realizan: castraciones, desparasitaciones, vacunación antirrábica y atención básica a perros y gatos.

Cabe mencionar que los servicios son gratuitos y la atención es de lunes a viernes (excepto feriados) por orden de llegada, de 13 a 16 horas.

Indicaciones sobre castraciones:

* Las castraciones se realizan a partir del 6to. mes de vida.

* Las mascotas deben estar acompañadas por una persona mayor, la que debe concurrir con DNI.

* Las mascotas deben realizar ayuno sólido y líquido durante 12 horas antes de la intervención.

* En caso de haber tenido cría, las hembras deben haber cumplido un período de posparto superior a los 60 días.

* Los gatos deben ser llevados en una transportadora o bolso ventilado, y los perros con correa, collar y bozal, en el caso de que corresponda.

* Se requiere llevar una manta para abrigar a las mascotas luego de la cirugía.

* Es importante conocer los riesgos de la anestesia.

* Sobre cualquier inquietud, serán informados por profesionales en el lugar.

Por consultas previas o mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Protección Animal; al WhatsApp 3425459312 de lunes a viernes de 8 a 13 horas.