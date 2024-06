Aumenta el consumo de pollo en Santa Fe: "No hay indicios de que la compra de carne vacuna pueda recuperarse"

UNO Santa Fe dialogó con Alejandro Coianiz, presidente de la Cámara Avícola Santafesina, quien a propósito de esta dinámica manifestó: "El año pasado hubo meses puntuales donde la carne de pollo superó el consumo de carne vacuna por distintos motivos. La realidad es que no es tan fácil producir kilos de carne vacuna tan rápido como en el pollo. Se está notando esta merma en el consumo, esto se traduce en el precio de la carne y nos permite a nosotros posicionarnos bien".

avicultura pollos gallinas.jpg Producción de pollos en Santa Fe.

"Este año se fue marcando una tendencia mucho más firme con respecto al consumo nuestro que está entre 47 y 50 kilos por persona en el año, con la carne estando en 43 kilos. Estamos afirmados y no hay indicios de que la carne pueda recuperarse. Si bien no tenemos una super producción, estamos produciendo algo menos que el año pasado, el mercado lo podemos abastecer totalmente con precios muy competitivos", remarcaron.

Precio de la carne vacuna y el pollo

Productores Avícolas de Santa Fe expusieron que es notorio el incremento en el consumo que se viene manteniendo desde hace meses, advirtiendo que "con lo que vale un kilo de carne se compran de tres a tres kilos y medio de pollo". Esta ecuación es vital para entender el vuelco hacia la carne avícola en un contexto económico por demás de complejo.

Hoy en día, el precio de un kilo de asado en Santa Fe oscila entre los 8000 y los 10.000 con un corte de buena calidad, frente a un costo del kilo de pollo que varía entre los 2.000 y 3.000 pesos.

"También el pollo ya se instaló en la mesa de todos, no solo se consume porque es económico sino por la variedad, el hecho de que es una carne saludable y nutritiva", subrayó el productor avícola.

Producción del sector santafesino

Consultado por el volumen de producción actual, Coianiz indicó: "No hay muchas posibilidades de crecer más porque ya todos los galpones están a tope y como no se invierte hace años en lo que se debería no hay posibilidades de producir mucho más kilos".

En lo que se trata de exportación de pollo, el productor afirmó que "viene frenado por la gripe aviar del año pasado". Y agregó: "Se están recuperando mercados y se está exportando más, pero los números no son muy tentadores para hacerlo. El abastecimiento de pollo lo tenemos asegurado a un precio razonable y relativamente económico".

Uno de los principales costos de producción del sector es el cereal utilizado como alimento. Sobre los aumentos en este apartado, Coianiz expuso: "A fines del año pasado tuvimos un aumento grande en lo que es importación de plásticos, vitaminas, etc. Después se acomodaron a la baja. En lo que es cereales, si bien está aumentando algo actualmente está bastante equilibrado. Nos permitió trabajar con un pequeño margen.

"El panorama que vemos es que puede llegar a ser positivo y esto se mantendría. No esperamos un aumento de la oferta de carne vacuna y nosotros estaremos equilibrados entre oferta y demanda", concluyó.