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Aumenta el gas en abril: cuánto sube la tarifa para usuarios de Litoral Gas

En el cuarto mes del año el impacto será tanto para los hogares como para las pymes. Continúa el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados

31 de marzo 2026 · 08:51hs
Aumenta el gas en abril: cuánto sube la tarifa para usuarios de Litoral Gas

En abril habrá nuevos valores de la tarifa de gas. El gobierno nacional autorizó un incremento del 1% para los clientes de Litoral Gas. Desde la compañía indicaron que esto significará una suba de “menos de $500” para el 75% de los usuarios de la distribuidora.

El nuevo cuadro tarifario se publicó este lunes en el Boletín Oficial. La variación de la tarifa de gas tiene origen en el traslado del precio del Gas y de los componentes regulados de Transporte y Distribución.

El incremento en la factura promedio mensual de los hogares será del orden del 1%, representando en el 75% de ellos, menos de 500 pesos. El valor final se reflejará en cada caso individual dependiendo de la inclusión del cliente como beneficiario del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Desde Litoral Gas también confirmaron que se mantiene el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la Ley de Zona Fría: 30% y 50% para los casos vulnerables.

En tanto, comercios y pymes por el efecto combinado de los mismos componentes mencionados tendrán un impacto prácticamente neutro en su factura promedio mensual.

La variación de los componentes regulados de Transporte y Distribución es en promedio del 2,3%, incluyendo la adecuación mensual por inflación, para mantener su valor real, y la cuota 12 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y el Plan de Obras 2025-2029.

El precio del gas

El precio del gas en su valor en dólares no tuvo variación. Recordemos que la Secretaría de Energía estableció un precio uniforme en dólares para todo el año. Por aplicación del tipo de cambio para su conversión a pesos, en cuadros tarifarios resulta en una reducción del -1,4 % respecto al precio establecido para los consumos del mes anterior.

Litoral Gas aclaró que todos estos componentes están afectados por la aplicación de los Impuestos proporcionales.

• LEER MÁS: El gas envasado aumentó hasta un 17% y se espera otro incremento para el mes que viene: el costo de las garrafas

Gas aumento Litoral Gas
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