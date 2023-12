Aumento del 128% de Assa: ningún funcionario municipal ni concejal participará como orador de la audiencia pública

La curiosidad es que en esta ocasión no habrá presencia de funcionarios municipales ni concejales de la capital provincial, pese a que desde el organismo se comunicaron formalmente para que evalúen la posibilidad de participar activamente de la audiencia. Incluso, el encuentro contará con la presencia del presidente del Concejo de la ciudad de Esperanza como orador, Cristian Cammisi, como así también de la concejala de Rosario Norma López.

corte de agua aguas santafesinas planta potabilizadora.jpg

Cabe recordar que la empresa Aguas Santafesinas S.A. (Assa), que brinda el servicio de agua potable y cloacas en 15 de las principales ciudades de Santa Fe, solicitó al gobierno provincial un aumento de tarifa del 128% para 2024, que se instrumentaría en dos tramos durante el tercer y cuarto bimestre del próximo año.

La primera audiencia ya se celebró este miércoles a las 10 en la ciudad de Rosario; en la sede que posee el gobierno provincial en dicha ciudad sobre calle Santa Fe 1950. Este jueves se realizará la audiencia en la ciudad de Santa Fe, en el auditorio de la Universidad Siglo XXI, ubicado sobre calle San Martín 2029.

El Registro de oradores fue comunicado públicamente con 48 horas de antelación a la audiencia, junto a la nómina de participantes, orden de las exposiciones, nombre y cargo de quien preside y/o coordine la Audiencia.

Además se estableció un tiempo máximo de 5 minutos para hacer uso de la palabra por cada orador particular y 10 minutos para quienes lo hagan en representación de asociaciones u organizaciones. Este tiempo máximo no rige para la autoridad convocante ni la empresa solicitante. Quienes participen en representación de personas jurídicas, debieron acreditar haber sido designados para tales fines. De no ser así, se considerará como intervención de un particular.

La lista de oradores

La lista de oradores que verterán sus opiniones sobre la solicitud de aumento tarifario efectuada por Aguas Santafesinas S.A., el cual ronda el 128% en el pedido, ya está confirmada. La misma la integran siete usuarios caracterizados, entre los que se encuentran referentes vecinalistas como José Cettour de la vecinal de Bº Centenario, el periodista santafesino Luis Rodrigo, el meteorólogo Luis Santiago Dopazo y los usuarios particulares Pablo Greco, Roger Rodrigo, Oscar Ochoa, Delvis Bodoira y Marcela Melgar.

El resto de la nómina de oradores está compuesta por Oscar Martínez de la Fundación Centro, Carla Deiana representando al Frente de Izquierda, Jorge Henn como defensor del pueblo, Fabián Soda de parte de la Federación santafesina de asociaciones civiles y Gladis Bravo por la Mutual solidaridad barrial santafesina.