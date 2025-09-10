Aumento del boleto en colectivos interurbanos de Continental: conocé las nuevas tarifas vigentes desde este miércoles

Desde este miércoles 10 de septiembre, la empresa aplicó un nuevo aumento en el boleto de colectivos interurbanos que unen Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Rincón y Arroyo Leyes

Desde este miércoles 10 de septiembre rige un aumento en el precio del boleto de los colectivos interurbanos que conecta Santa Fe con localidades cercanas . La medida afecta a los servicios de la empresa Continental , en sus líneas C Verde, Negra, Roja y Azul .

La tarifa normal del pasaje entre Santo Tomé y Santa Fe quedó fijada en $1.750 , mientras que quienes cuenten con el beneficio del atributo social SUBE abonarán $787,50 .

Nuevos valores de la Línea C (Verde)

Santo Tomé – Santa Fe: $1.750

Sauce Viejo – Santo Tomé (urbano): $1.890

Sauce Viejo – Santa Fe: $2.890

Santa Fe – Rincón: $1.700

Santa Fe – Arroyo Leyes: $2.360

Arroyo Leyes – Los Zapallos: $1.610

NUEVO CUADRO TARIFARIO Línea C verde 10 septiembre

Nuevos valores en las líneas C Negra, Roja y Azul

Sauce Viejo – Santo Tomé: $1.600

Sauce Viejo – Santa Fe: $2.080

Santo Tomé – Santa Fe: $1.750

NUEVAS TARIFAS Línea C NEGRA ROJA Y AZUL 10 septiembre

Contexto del aumento

El gobierno de Santa Fe había autorizado un incremento de hasta el 28 % en el costo del boleto de colectivos interurbano de pasajeros. Al estar ya publicado el decreto en el Boletín Oficial, el mismo ya comenzó a regir en algunas empresas, mientras que en otras el incremento estará vigente en los primeros días de esta semana. En el caso del sistema Sube, la actualización de la tarifa requiere validación técnica y demora aproximadamente 15 días.

La novedad se conoció a partir de la publicación del Decreto N° 1.792/2025, con fecha 21 de agosto 2025, y que lleva la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y del ministro de Economía, Pablo Olivares.

Desde el Ejecutivo justificaron la suba del 28 % del boleto interurbano a partir de "la ratificación de la quita de subsidios de orden nacional, así como la variación en los costos de explotación (...) lo cual dificulta a las empresas del sector afrontar estos incrementos con el actual cuadro tarifario".

Este incremento del 28 % en las tarifas del transporte interurbano se trata del segundo aumento en lo que va del 2025. La primera suba se registró durante los primeros días de enero pasado.

