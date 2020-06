Aumentó un 30 por ciento la venta de monopatines eléctricos en la ciudad

En los últimos años los vehículos eléctricos comenzaron a crecer y utilizarse en el país. En Santa Fe las motos eléctricas se comenzaron a ver desde 2014 cuando empezaron a venderse en la ciudad. El bajo costo de mantenimiento y de funcionamiento junto al nulo ruido que hacen al andar son los principales atractivos de estos dispositivos. Ahora, en medio de la pandemia, la necesidad de trasladarse de manera barata, sin la incertidumbre de pensar cuándo pasa el colectivo y que asegure el distanciamiento social para el cuidado personal y social hicieron que los monopatines eléctricos incrementaran su demanda.

No requieren de carnet, ni patente. Algunas aseguradoras lo cubren ante la posibilidad de robo. Miguel Luraschi, de la concesionaria Dakar ubicada en Rivadavia 3159 describe sobre el producto: "En la pandemia hizo que la gente tomara este vehículo como algo muy propio, que no comparte nada con un transporte público. Se asegura la distancia. Aumentó cerca de un 30 por ciento la venta en este último tiempo. Lo que pasa es que se están acostumbrando a esta modalidad que es nueva, y que no estaba impuesta en Santa Fe".

Al ser consultado por los costos de compra, el vendedor explica: "En los monopatines eléctricos hay diferentes precios. Van desde 38 mil pesos pasando por 58 mil hasta 70 mil. Varía en la calidad en la garantía, nosotros somos concesionarios oficiales entonces en cualquier percance que pueda ocurrir con el monopatín se puede hacer el reclamo y solucionarlo. De cualquier manera en el mercado hay de todos los precios, y hasta más baratos pero que no tienen la garantía".

Sobre la razón de las diferencia en los precios, el vendedor indica a UNO Santa Fe que tienen que ver con la potencia de la batería, es decir la velocidad máxima a la que andan. "Está dentro de los 20 kilómetros algunas y las que más velocidad tienen andan a 30 más o menos", aclara Luraschi. En relación a la batería, la carga va de cinco a seis horas: "Con una carga hacés 25 kilómetros, hasta 30. La carga del monopatín es igual a la de un celular. La ventaja que tenés es que al ser eléctrico suplanta todo lo que es la combustión, porque con un costo mínimo te trasladas", relata.

monopatin cerca.jpg Los monopatines eléctricos no tienen espejos retrovisores.

Y agrega: "La inversión que tenés sobre esto es nada más lo inicial, pero acá no necesitás cargar combustible para movilizarte. Entonces eso lo hace muy barato. Una carga está saliendo cerca de seis pesos, de la energía eléctrica para cargarlo. Y con eso recorrés 25 kilómetros". Al mismo tiempo informa que "se puede pagar haciendo una entrega, y el resto en cuotas con el Ahora 6, 12 y 18. Las posibilidades que se le da al cliente para que se pueda comprar son realmente accesibles". El enchufe es el común, a 220.

"Lo importante de la garantía, es la batería. Si ya tienen un tiempo de uso prolongado no te va a durar lo que deben. Como son de litio, llegan a los tres o cuatro años de uso. Quizá vos comprás una por internet que la importó hace dos años, la ponés y evidentemente te va a durar poco y el kilometraje no será igual. Nosotros le damos la garantía para eso y para el motor", adhiere.

En general las personas mayores eligen los triciclos o motos eléctricas. "Los monopatines se dan más en personas jóvenes, del rango de los 14 años hasta los 40", explica Luraschi.

En comparación con la moto eléctrica, Luraschi destaca que son diferentes: "La moto hace 50 kilómetros con una sola carga y es realmente súper económica. Una carga para hacer ese recorrido sale 10 pesos. Evidentemente que no te da ningún vehículo eso. También hubo más consultas porque la gente ya lo va incorporando más, no hace ruido, es ecológica. Realmente el cliente toma eso a la hora de comprar. Arrancan desde los 130 mil pesos y van hasta los 200 mil las nuevas". En las motos la carga es a 220 también, y en la mayoría de los modelos tienen la característica que en la primera hora se carga el 40 por ciento de la batería, y la misma se puede desconectar y volver a conectar en cualquier momento para seguir.

Por último, sobre el la legislación para la circulación de estos vehículos, Luraschi dice que los monopatines están habilitados para circular. "La municipalidad va a darle un marco para que puedan transitar, que seguramente lo van a decir en estos días y que creo que va a ser que anden para dentro de las bicisendas", concluyó.