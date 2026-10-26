Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto de firma del contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes el acto de firma del contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe , obra de 17,5 kilómetros entre San Lorenzo Centro y el empalme con el Desvío Timbúes que da continuidad del primer tramo inaugurado a principios de este año.

La inversión asciende a $70.000 millones y permitirá ampliar la capacidad de un corredor clave para el tránsito pesado y el acceso a los puertos.

Pullaro recordó que al iniciar la gestión recibió “una provincia devastada en todo sentido” y, dos años y once meses después, “podemos mostrarle a toda la República Argentina que sacamos las máquinas a la calle y empezamos a reparar cada ruta de la provincia y a construir rutas nuevas después de 30 años”.

El gobernador resaltó: “Logramos bajar los costos del Estado sin dejar de prestar servicios o prestando mejores servicios. Bajamos el costo de la obra pública en un 40%. Eso fue acción, control y seguimiento, fue un método, que es lo que caracteriza al gobierno santafesino”.

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Autopista a nueva

Pullaro subrayó que para todo lo logrado “hubo que hacer un esfuerzo y hubo que ser eficientes para mostrarle al resto de la Argentina que se puede en momentos difíciles. Cuando una economía no está bien, el Estado tiene que invertir para generar trabajo y derrame económico en cada una de las regiones. Aquí va a seguir habiendo empleo a través de la obra pública”.

“Somos la provincia más productiva de la Argentina, y lo decimos con orgullo”, enfatizó, y amplió: “No podíamos tener las rutas en el estado que las teníamos en Santa Fe, teníamos que invertir. Por aquí sale el 70% de la producción del país. Nos teníamos que hacer cargo, dejar de echar culpas, y hacer. Así lo hicimos en la provincia y somos un claro ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas en tiempos de crisis”.

De la actividad participaron la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara baja de Santa Fe, Clara García; los ministros de Lisandro Enrico (Obras Públicas), Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo), Pablo Olivares (Economía), Enrique Estévez (Ambiente y Cambio Climático) y Susana Rueda (Cultura), además de secretarios, legisladores, intendentes y presidentes comunales de la región, como también de funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad y representantes del sector productivo, empresarial y sindicatos.

Por su parte, Enrico señaló que “este es el momento más importante de la gestión provincial en materia de infraestructura de Santa Fe: estamos en el punto donde se junta todo lo que se vino haciendo y se vino proyectando desde hace tres años, y hoy está en plena ejecución, en plena evolución, en pleno lanzamiento”.

Explicó que los 6 carriles de los 17 nuevos kilómetros significan “más de 100 kilómetros de ruta que se van a intervenir”. Con el primer tramo del tercer carril ya inaugurado, “vamos a tener el 20% de la autopista hecha de tercer carril, algo que antes no existía”, resaltó.

La obra sumará 17,5 kilómetros al corredor, desde el acceso a San Lorenzo Centro -donde finalizó el primer tramo, también realizado por la gestión del gobernador Pullaro- hasta el empalme con el Desvío Timbúes. Así, el carril adicional se extenderá hacia el circuito que conecta con los puertos del sur santafesino. El plazo de ejecución es de 18 meses.

La gerenta general y presidenta del Fideicomiso de Administración del Corredor Vial AP-01 Autopista Provincial “Brigadier General Estanislao López”, Liliana Paladini, valoró el “cumplimiento de los compromisos que la Dirección Provincial de Vialidad y el gobierno santafesino de hacer de esta autopista una vía transitable para que la carga llegue a nuestros puertos y a mercados internacionales como se merecen nuestros transportistas y empresarios”.

La primera etapa, de 16,5 kilómetros desde la avenida de Circunvalación de Rosario, fue inaugurada el 23 de febrero. Para esta nueva fase, los trabajos comenzarán desde Timbúes y avanzarán hacia el sur. En la Dirección Provincial de Vialidad se explicó que la planificación por tramos busca sostener la circulación y reducir las interrupciones en uno de los corredores con mayor tránsito de la provincia.

La licitación nacional e internacional recibió nueve ofertas y se abrió el 26 de febrero en Rosario. La adjudicación fue formalizada el 30 de junio. Luis Losi SA ejecutará los trabajos por un monto de $70.000 millones, a valores de enero de 2026. El financiamiento combina recursos provinciales con un préstamo de la CAF por 150 millones de dólares.