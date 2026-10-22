Lisandro Enrico contra Nación: "Viajamos todos en malas condiciones porque Milei no invierte en rutas"

El ministro de Obras Públicas contrapuso el plan de infraestructura del Gobierno provincial con la falta de inversión del Ejecutivo nacional en corredores clave. Santa Fe asumió el mantenimiento por 20 años de la Ruta Nacional A012 y construirá el tercer carril hasta Timbúes.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , destacó el avance del programa de infraestructura en la provincia de Santa Fe a pesar de las inclemencias climáticas, y marcó un fuerte contraste con las decisiones del gobierno nacional.

El funcionario cuestionó la falta de inversión de la Casa Rosada en los corredores que atraviesan la región metropolitana de Rosario, al tiempo que anunció que la administración local se hizo cargo del mantenimiento de la ruta nacional A012 y ratificó la construcción del tercer carril en la autopista hacia el norte, junto con un nuevo modelo de licitaciones más competitivo.

Rutas nacionales

Durante la entrevista en Radiópolis (Radio 2), Enrico explicó que la red de caminos nacionales en la región es muy amplia y arrastra un importante déficit. Al respecto, enumeró el estado crítico de la ruta 33, la ruta 34, la ruta 9, la Circunvalación y la autopista que une Rosario con Buenos Aires. “La decisión del gobierno del presidente Milei de decir «No voy a invertir más los fondos de recaudo del impuesto para reparar, mejorar rutas», hizo que viajemos todos en malas condiciones, muy mal, y falta inversión”, apuntó el ministro sobre la postura federal.

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Frente a esta situación, indicó que el modelo del Presidente es concesionar por 20 años con peaje para que las empresas realicen un mantenimiento básico. En contrapartida, destacó que la gestión de Maximiliano Pullaro busca sostener un plan de obras y ampliaciones con recursos públicos. Como ejemplo, mencionó la decisión de intervenir directamente en una traza de jurisdicción nacional: "El gobierno provincial tomó la definición de hacerse cargo por 20 años de esa ruta nacional (la A012) porque era una vergüenza o estaba impresentable, no se podía aguantar más la situación".

Obras en la autopista y licitaciones competitivas

Por otra parte, el titular de la cartera de Obras Públicas brindó precisiones sobre la ampliación de la autopista provincial que une Rosario con la capital santafesina. La obra del tercer carril se ejecutará desde San Lorenzo hasta el acceso a Timbúes, extendiendo el tramo ya construido en la zona sur. Según detalló, los trabajos abarcarán seis carriles en total e incluirán iluminación con tecnología LED y un parque solar para sostener el consumo eléctrico. El plazo estimado de ejecución es de 18 meses y las tareas comenzarán en la zona norte para luego descender geográficamente.

Al ser consultado sobre los procesos de licitación, Enrico remarcó que la modificación de la ley local permitió ampliar el número de oferentes, atrayendo a firmas de otras partes del país, como la empresa entrerriana que ejecutará el tercer carril. Esto generó una mayor competencia que derivó en ofertas económicas por debajo de los presupuestos oficiales, en parte porque muchas constructoras buscan mantener a su personal activo. “Esta obra estaba presupuestada con 85 mil millones y ganó una empresa con 68.900 millones”, graficó el ministro, subrayando que esta reducción le permite a la Provincia destinar fondos a otros trabajos.

Financiamiento sin subas extras de peaje

Finalmente, el funcionario provincial aclaró la situación en torno al costo que los usuarios deberán afrontar por la utilización de los corredores renovados. Si bien los peajes de la autopista se actualizan cada seis meses, Enrico aseguró que "no se va a aumentar el peaje por esta obra".

Según precisó, estos trabajos se llevan adelante con financiamiento internacional de la CAF, que está vinculado a los accesos y mejoras en las zonas portuarias. El Estado santafesino obtuvo este crédito a una tasa del 8 por ciento anual a pagar en 20 años, lo que permite apalancar la infraestructura histórica que requiere la producción en Santa Fe sin trasladar el costo directo e inmediato a los conductores.