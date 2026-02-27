Avance de la nueva estación policial: "El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas"

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que el nuevo modelo reorganizará el patrullaje y el 911 con un fuerte impacto en el despliegue operativo

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , brindó precisiones sobre el avance de la nueva estación policial en la ciudad capital y aseguró que su puesta en marcha implicará “un cambio de paradigma” en el modelo de seguridad pública .

“El avance viene muy bien y esperamos que esté definitivamente en funciones a principios del año que viene”, señaló el funcionario, quien remarcó que el esquema tradicional de comisarías “está obsoleto” frente a las actuales demandas operativas.

Según explicó, el sistema clásico basado en jurisdicciones de comisarías y subcomisarías quedó desbordado por el volumen de patrullaje y la dinámica del policiamiento urbano, hoy centrado en el 911 y el mapa del delito. “Para el Comando Radioeléctrico hubo que alquilar una nueva sede en Avenida Galicia, que ya pusimos en funciones. Esto viene a dar una respuesta definitiva a lo que es el policiamiento urbano”, sostuvo.

estacion policial 1 Las imágenes de lo que será la Estación Policial Sur, en el Parque Garay de la ciudad de Santa Fe gentileza

Bienestar policial y nuevo esquema operativo

Cococcioni destacó que el nuevo modelo no sólo apunta a mejorar el despliegue en calle, sino también el bienestar policial. En ese sentido, detalló que las estaciones estarán preparadas para cubrir horas de descanso, racionamiento, entrenamiento físico, instrucción y tareas académicas. “Tienen dormis, cocina y servicios adecuados, algo muy difícil de garantizar en comisarías tradicionales con la masividad del personal actual”, explicó.

El ministro indicó que los edificios fueron diseñados para asistir tanto al despliegue operativo como a la atención comunitaria en un área metropolitana como la ciudad de Santa Fe.

En cuanto al resto de las estaciones anunciadas, confirmó que dos ya están en construcción y una tercera comenzará próximamente. “Al término de esta gestión vamos a dejar, si no las tres, al menos dos terminadas y la del Parque Federal con un grado de avance muy importante”, afirmó.

Además, adelantó que la puesta en marcha será progresiva: a medida que cada estación entre en funciones, se reasignarán jurisdicciones y zonas de patrullaje. “Desde principios del año que viene vamos a empezar a ver un cambio importante en esta zona. Y cuando digo importante, es importante”, enfatizó.

Baja de imputabilidad y sistema penitenciario

Consultado sobre el avance a nivel nacional de la denominada “Ley Jeremías” y la discusión por la baja en la edad de imputabilidad, el ministro aseguró que la provincia ya cuenta con herramientas para afrontar ese escenario.

“La provincia está preparada porque en el sistema penitenciario tenemos la posibilidad de segmentar poblaciones por grupos etarios, evitando mezclar menores con mayores y garantizando los resguardos especiales que corresponden”, indicó.

Cococcioni también informó que el gobierno provincial avanza en la generación de más de 7.000 nuevas plazas penitenciarias. Parte de ellas ya comenzaron a ejecutarse y otras estarán disponibles a comienzos del próximo año, incluyendo ampliaciones en Recreo y Rosario.

Esto permitirá redistribuir la población penal —por ejemplo, trasladando detenidos oriundos de Rosario que hoy se encuentran en Coronda— y mejorar la segmentación etaria.

Respecto a la participación de menores en delitos, sostuvo que no observa necesariamente un incremento generalizado, aunque reconoció la existencia de hechos de vandalismo y delito común. Sin embargo, fue contundente sobre los casos graves: “En delitos como homicidios y otros hechos de gravedad, entendemos que deberían habilitar un tratamiento penal y penitenciario prácticamente igual que el de los adultos”.