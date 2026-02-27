Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe tendrá un fin de semana con nubosidad, posibles lluvias y calor en aumento

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

27 de febrero 2026 · 07:45hs
Santa Fe tendrá un fin de semana con nubosidad, posibles lluvias y calor en aumento

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca, con buen tiempo y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20.6° y se espera que la máxima alcance los 31°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que se mantiene la influencia de un sistema de alta presión en la provincia de Buenos Aires combinado con aportes de una masa de aire más cálido y húmedo desde el este/noreste, el cual permite que las condiciones tengan un cierto grado de inestabilidad, permitiendo la posibilidad de ocurrencia de alguna lloviznas y/o lluvias débiles y dispersas, no descartándose mejoramientos temporales durante la jornada de mañana. Con respecto a las temperaturas, irán en gradual ascenso, principalmente las maximas, por lo menos hasta comienzos de la semana próxima.

Sábado con cielo mayormente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día y la mañana. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 19º y suave ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, cambiando a leves de direcciones variables.

En tanto el domingo se espera cielo mayormente soleado, con alguna nubosidad por momento y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 22º y máxima 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

Por último, se espera un lunes con cielo mayormente soleado, con alguna nubosidad por momento y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 22º y máxima 35º. Vientos moderados predominando del sector este/noreste.

• LEER MÁS: La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años

Santa Fe lluvias calor
Noticias relacionadas
Los ecopuntos de la ciudad de Santa Fe para el reciclaje de residuos

Reciclaje y premios: la Municipalidad de Santa Fe presentó el programa Amigos del EcoPunto

La Fundación Tercer Tiempo comenzó a llevar el rugby a la Unidad 2 de Las Flores.

La Fundación Tercer Tiempo puso manos a la obras en Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe: anticipan jornadas inestables antes de un domingo soleado

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Avance de la nueva estación policial: El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas

Avance de la nueva estación policial: "El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas"

Último Momento
Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Desfile en el cielo: mañana seis planetas se alinearán en un evento astronómico imperdible

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Avance de la nueva estación policial: El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas

Avance de la nueva estación policial: "El esquema tradicional de comisarías está obsoleto frente a las demandas operativas"

Rosario: un motociclista que volvía de trabajar fue asesinado de un balazo en la nuca que atravesó su casco

Rosario: un motociclista que volvía de trabajar fue asesinado de un balazo en la nuca que atravesó su casco

El Gran Hermano fiscal: Arca inicia recategorizaciones de oficio por movimientos en billeteras virtuales

El "Gran Hermano" fiscal: Arca inicia recategorizaciones de oficio por movimientos en billeteras virtuales

Ovación
Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Crece la expectativa por la presentación de Capibaras en Sauce Viejo

Crece la expectativa por la presentación de Capibaras en Sauce Viejo

Unión ganó, gustó y casi goleó, sumando sus primeros puntos como visitante

Unión ganó, gustó y casi goleó, sumando sus primeros puntos como visitante

Pittón se ilusiona en Unión: Ganar así de visitante es importante mirando la tabla

Pittón se ilusiona en Unión: "Ganar así de visitante es importante mirando la tabla"

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos