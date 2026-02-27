Santa Fe tendrá un fin de semana con nubosidad, posibles lluvias y calor en aumento

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca, con buen tiempo y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20.6° y se espera que la máxima alcance los 31°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son relativamente estables y se observa que se mantiene la influencia de un sistema de alta presión en la provincia de Buenos Aires combinado con aportes de una masa de aire más cálido y húmedo desde el este/noreste, el cual permite que las condiciones tengan un cierto grado de inestabilidad, permitiendo la posibilidad de ocurrencia de alguna lloviznas y/o lluvias débiles y dispersas, no descartándose mejoramientos temporales durante la jornada de mañana . Con respecto a las temperaturas, irán en gradual ascenso, principalmente las maximas , por lo menos hasta comienzos de la semana próxima.

Sábado con cielo mayormente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día y la mañana. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 19º y suave ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, cambiando a leves de direcciones variables.

En tanto el domingo se espera cielo mayormente soleado, con alguna nubosidad por momento y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 22º y máxima 35º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

Por último, se espera un lunes con cielo mayormente soleado, con alguna nubosidad por momento y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 22º y máxima 35º. Vientos moderados predominando del sector este/noreste.

