Los docentes deberán completar la declaración jurada para evitar descuentos el día del paro

Finalmente, el gobierno de la provincia decidió activar el mecanismo de declaraciones jurada s para que los docentes que no adhieran al paro del próximo lunes , eviten el descuento del día. La decisión fue plasmada en una comunicación interna que el Ministerio de Educación envió este jueves a los directivos de cada establecimiento educativo para que éstos informen a los maestros de cada institución.

Según se plantea en la misiva enviada, "la declaración debe ser completada por todo el personal, sin importar los días y horarios en los que efectivamente preste servicios", aun cuando no deba dictar clases ese día.

La cartera advierte que "en el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada, se presumirá que no prestó servicios", y ello implicará el descuento del día y la imposibilidad de cobrar el Premio a la Asistencia Perfecta. El trámite podrá realizarse los días 2, 3 y 4 de marzo, inclusive.

El texto advierte a las autoridades de las escuelas que deberán garantizar la apertura de los establecimientos el próximo lunes, pese a la medida de fuerza.

La decisión adoptada por el gobierno se ciñe a la política adoptada por la gestión actual frente a toda medida de fuerza que se realice, sea cual fuere su naturaleza. A poco de iniciarse el mandato, el Poder Ejecutivo resolvió descontar el día a lo trabajadores que adhiriesen a los paros convocados, ya fuesen de origen provincial o nacional. La única excepción es cuando, en el marco de una medida fuerza general, también se suma el transporte.

La huelga del lunes fue resuelta tanto por Sadop como por Amsafé tras rechazar la propuesta de mejora salarial formulada por el gobierno en el ámbito de las paritarias. Es, además, en consonancia con una medida de fuerza nacional convocada por la CTERA. Para ese día está previsto el inicio formal del ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe.

El plan de lucha docente incluye medidas de protesta en diferentes puntos de la provincia, y la instalación de una carpa blanca.

La propuesta oficial contemplaba un incremento del 12,5% promedio para el primer semestre de 2026 más un 3% que pretende corregir el desfasaje de 2025. Asimismo, un reconocimiento para personal directivo y la creación de un fondo provincial para promover la capacitación, similar al Fondo Nacional de Incentivo Docente.

