El Gobierno anunció el cronograma de pago a empleados públicos y aplicará por decreto el aumento a los docentes

El Gobierno de Santa Fe confirmó el cronograma de pago de febrero, detalló cómo se liquidarán los aumentos por planilla complementaria y anunció que aplicará el incremento salarial docente por decreto tras el rechazo a la propuesta paritaria

El Gobierno de Santa Fe dio a conocer el cronograma de pago de haberes de febrero para los empleados públicos provinciales , y detalló cómo se liquidarán los aumentos acordados en paritarias 2026 . Además, tras el rechazo de los gremios docentes , confirmó que la propuesta salarial será aplicada por decreto .

La información fue brindada en conferencia de prensa, donde se precisó que los salarios comenzarán a abonarse el lunes 2 de marzo y el cronograma se extenderá hasta el viernes 6 .

Cronograma de pago de haberes – Febrero

Los pasivos que perciban hasta $1.150.000 de bolsillo, junto con el escalafón policial y penitenciario, tendrán acreditados sus haberes el sábado 28 de febrero.

El detalle completo es el siguiente:

Lunes 2 de marzo

Escalafón policial Pasivos hasta $1.150.000 (acreditación previa el 28 de febrero)



Martes 3 de marzo

Activos hasta $1.150.000 Docentes de escuelas privadas transferidas



Miércoles 4 de marzo

Resto de activos con haberes superiores a $1.150.000 Docentes privadas históricas



Jueves 5 de marzo

Resto de pasivos con montos superiores a $1.150.000



Viernes 6 de marzo

Autoridades superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Legislativo y Ejecutivo



De esta manera, la Provincia completa el esquema de pago para todos los sectores de la administración pública.

Cómo se pagarán los aumentos por planilla complementaria

El lunes 16 de marzo —con acreditación efectiva el sábado 14 de marzo— se abonarán por planilla complementaria los acuerdos paritarios 2026.

La liquidación incluirá:

3% correspondiente a diciembre 2025

Proporcional de medio aguinaldo

2,6% de aumento en enero , con un mínimo garantizado de $75.000

, con un 2,1% en febrero, con un mínimo garantizado de $170.000

Además, se abonarán suplementos y adicionales a:

Docentes

Asistentes escolares

FOPCID

Personal de la Administración Central

Personal y profesionales de la salud

Aumento docente por decreto tras el rechazo gremial

Ante el rechazo de la propuesta salarial por parte de los gremios docentes, el Gobierno provincial confirmó que aplicará el incremento por decreto, incluyendo también los pagos correspondientes mediante planilla complementaria.

La decisión impacta en el inicio del ciclo lectivo y marca un nuevo capítulo en la discusión paritaria del sector educativo en Santa Fe.

Mejoras en suplementos y adicionales

El Ejecutivo también anunció incrementos específicos en distintos sectores:

Personal policial y penitenciario

Asignación especial de función operativa

Asignación especial para conductores de patrulleros

Personal de la salud

Incremento del 50% del suplemento “Hospitalario Asistencial” para profesionales de la sanidad.

‍ Personal docente

$100.000 para el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (FOPCID)

30% de aumento en el suplemento por responsabilidad jerárquica para directivos y supervisores.

Administración Central

Suplemento para Asistentes Escolares

Suplemento Asistencial Hospitalario para personal de servicios hospitalarios y asistenciales (centros, hogares, guarderías y enfermería).

para personal de servicios hospitalarios y asistenciales (centros, hogares, guarderías y enfermería). Incremento del 50% del adicional por Capacitación Superior – Licenciatura para enfermeras profesionales.

Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil

Incrementos específicos por grupo de trabajo y funciones

Nuevo Régimen de Guardias Activas Polo de la Niñez

$350.000 en días y horarios hábiles $450.000 en horario nocturno, feriados y fines de semana



