Uno Santa Fe | Santa Fe | microestadio

Avanza la construcción del microestadio para los Juegos Suramericanos: las imágenes del nuevo espacio deportivo

Con más de 30 por ciento de avance, la obra deportiva ubicada en Raúl Tacca y Cristóbal Colón muestra su estructura y cubierta metálica

25 de enero 2026 · 13:02hs
Avanza la construcción del microestadio para los Juegos Suramericanos: las imágenes del nuevo espacio deportivo

A falta de menos de 9 meses para el comienzo de los Juegos Suramericanos 2026 que tendrán a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela como sede, continúa la construcción de las obras de infraestructura deportiva necesarias para recibir uno de los eventos internacionales más importantes del año.

En la capital provincial toma forma el renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en el predio ubicado en Raúl Tacca y Cristóbal Colón, y ya pueden verse columnas, vigas y losas de las tribunas montadas en tres de las cuatro caras del nuevo microestadio.

En el marco de los múltiples frentes de obras que desarrolla la Provincia en las tres ciudades sedes de los Juegos Suramericanos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó: “Con todas estas obras de arquitectura deportiva que estamos haciendo en tiempo récord, el gobierno que conduce Maximiliano Pullaro demuestra el potencial que tenemos los santafesinos. Hablamos de más de mil trabajadores que le están metiendo mucho esfuerzo para que avancen las obras y lleguemos a tiempo para los juegos, pero también están construyendo sedes con uso a futuro para múltiples eventos”.

“El Microestadio CARD de Santa Fe va a tener una capacidad total de 3.472 personas y 74 posiciones para prensa, en lo que será un espacio deportivo apto para todas las disciplinas olímpicas indoor pero también para una diversidad de usos recreativos, culturales y educativos”, explicó Enrico.

juegos 2

Inversión

“La obra ya muestra las dos vigas principales de 70 metros de longitud y las primeras vigas secundarias transversales que conformarán la cubierta del estadio multipropósito en la capital santafesina. Se prevé la finalización de la estructura metálica de cubierta para fines de enero”, agregó.

De cara a los Juegos Suramericanos 2026, el Gobierno de Santa Fe realiza una inversión de 90 millones de dólares en infraestructura derramada en la construcción de 10 obras de arquitectura deportiva de nivel internacional. Además, en las tres ciudades que serán sedes del evento internacional, se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.

Cabe recordar que las obras deportivas que construye la Provincia son: el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela.

juegos 3

Los avances

El bloque oeste de la infraestructura que formará el nuevo microestadio es el más avanzado en lo que respecta a la estructura de hormigón (columnas, vigas y losas). La empresa contratista ejecuta allí el hormigonado de capas de compresión en los entrepisos, del primer tramo de tabique de ascensores y pisos llaneados de hormigón. En este sector estarán los palcos, vestuarios y cabinas de prensa.

La estructura de tribuna de los lados sur y norte también presenta un significativo grado de avance y se están montando vigas, losas de entrepiso y losas de tribuna. En lo que respecta al bloque este, se prevé finalizar con todo el montaje de la estructura premoldeada de hormigón a principios de febrero.

Por su parte, la estructura metálica está fabricada al 100 %, algunas acopiadas en la obra y otras en fábrica para una mejor organización de espacios. Con estos trabajos, el Microestadio del CARD de Santa Fe supera el 30 % de avance de obra.

Además de las tareas para la construcción del Microestadio, en la capital santafesina también están en marcha los trabajos para la renovación integral del CARD, que incluye principalmente el cambio por completo de la pista de atletismo y la construcción de una tribuna para 900 espectadores.

Estas dos obras conformarán, en el sur de la ciudad capital, un polo deportivo de alto rendimiento equipado con la mejor tecnología y habilitado para grandes eventos tanto nacionales como internacionales. Una vez finalizados los Juegos Suramericanos 2026, estas obras quedarán como un legado para la provincia y la ciudad de Santa Fe.

microestadio Juegos Suramericanos Santa Fe
Noticias relacionadas
comienza la renovacion de la cloaca maxima: una obra inedita de 3.200 metros por debajo de bulevar pellegrini

Comienza la renovación de la cloaca máxima: una obra inédita de 3.200 metros por debajo de Bulevar Pellegrini

Cursos gratis y 100% online para hacer en verano: la provincia lanzó más de 150 capacitaciones laborales

Cursos gratis y 100% online para hacer en verano: la provincia lanzó más de 150 capacitaciones laborales

La industria textil lleva 18 meses en caída, advierten los referentes del sector

Crisis en la industria textil santafesina: la caída se extiende desde hace 18 meses y preocupa la baja sostenida del consumo

Operaciones en los puertos de Santa Fe

El Puerto de Santa Fe aumentó un 75% su movimiento de cargas en 2025 y operó 226.388 toneladas

Lo último

El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Último Momento
El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Alcaraz derrotó a Tommy Paul y sigue a paso firme en el Australian Open

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

La tormenta invernal Fern azota a EE. UU.: se cancelaron 14.000 vuelos y hay más de 800.000 usuarios sin luz

La tormenta invernal Fern azota a EE. UU.: se cancelaron 14.000 vuelos y hay más de 800.000 usuarios sin luz

Ovación
Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

Durísima lesión para un jugador de la selección que se perdería el Mundial

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"