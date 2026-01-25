Avanza la construcción del microestadio para los Juegos Suramericanos: las imágenes del nuevo espacio deportivo

Con más de 30 por ciento de avance, la obra deportiva ubicada en Raúl Tacca y Cristóbal Colón muestra su estructura y cubierta metálica

A falta de menos de 9 meses para el comienzo de los Juegos Suramericanos 2026 que tendrán a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela como sede, continúa la construcción de las obras de infraestructura deportiva necesarias para recibir uno de los eventos internacionales más importantes del año.

En la capital provincial toma forma el renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en el predio ubicado en Raúl Tacca y Cristóbal Colón, y ya pueden verse columnas, vigas y losas de las tribunas montadas en tres de las cuatro caras del nuevo microestadio .

En el marco de los múltiples frentes de obras que desarrolla la Provincia en las tres ciudades sedes de los Juegos Suramericanos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó: “Con todas estas obras de arquitectura deportiva que estamos haciendo en tiempo récord, el gobierno que conduce Maximiliano Pullaro demuestra el potencial que tenemos los santafesinos. Hablamos de más de mil trabajadores que le están metiendo mucho esfuerzo para que avancen las obras y lleguemos a tiempo para los juegos, pero también están construyendo sedes con uso a futuro para múltiples eventos”.

“El Microestadio CARD de Santa Fe va a tener una capacidad total de 3.472 personas y 74 posiciones para prensa, en lo que será un espacio deportivo apto para todas las disciplinas olímpicas indoor pero también para una diversidad de usos recreativos, culturales y educativos”, explicó Enrico.

juegos 2

Inversión

“La obra ya muestra las dos vigas principales de 70 metros de longitud y las primeras vigas secundarias transversales que conformarán la cubierta del estadio multipropósito en la capital santafesina. Se prevé la finalización de la estructura metálica de cubierta para fines de enero”, agregó.

De cara a los Juegos Suramericanos 2026, el Gobierno de Santa Fe realiza una inversión de 90 millones de dólares en infraestructura derramada en la construcción de 10 obras de arquitectura deportiva de nivel internacional. Además, en las tres ciudades que serán sedes del evento internacional, se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.

Cabe recordar que las obras deportivas que construye la Provincia son: el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela.

juegos 3

Los avances

El bloque oeste de la infraestructura que formará el nuevo microestadio es el más avanzado en lo que respecta a la estructura de hormigón (columnas, vigas y losas). La empresa contratista ejecuta allí el hormigonado de capas de compresión en los entrepisos, del primer tramo de tabique de ascensores y pisos llaneados de hormigón. En este sector estarán los palcos, vestuarios y cabinas de prensa.

La estructura de tribuna de los lados sur y norte también presenta un significativo grado de avance y se están montando vigas, losas de entrepiso y losas de tribuna. En lo que respecta al bloque este, se prevé finalizar con todo el montaje de la estructura premoldeada de hormigón a principios de febrero.

Por su parte, la estructura metálica está fabricada al 100 %, algunas acopiadas en la obra y otras en fábrica para una mejor organización de espacios. Con estos trabajos, el Microestadio del CARD de Santa Fe supera el 30 % de avance de obra.

Además de las tareas para la construcción del Microestadio, en la capital santafesina también están en marcha los trabajos para la renovación integral del CARD, que incluye principalmente el cambio por completo de la pista de atletismo y la construcción de una tribuna para 900 espectadores.

Estas dos obras conformarán, en el sur de la ciudad capital, un polo deportivo de alto rendimiento equipado con la mejor tecnología y habilitado para grandes eventos tanto nacionales como internacionales. Una vez finalizados los Juegos Suramericanos 2026, estas obras quedarán como un legado para la provincia y la ciudad de Santa Fe.