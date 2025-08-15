El municipio de Santa Fe continuará este viernes 15 y sábado 16 de agosto con trabajos de bacheo en distintas calles del microcentro y macrocentro, lo que implicará cortes totales de tránsito y modificaciones en el recorrido de líneas de colectivos.
Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado
Este jueves 14 de agosto habrá cortes de calles y desvíos de colectivos en el micro y macrocentro de la ciudad por trabajos de bacheo programados por el municipio, que se realizarán entre las 7 y las 19 horas.
A pesar del día no laborable, las tareas de mantenimiento vial seguirán adelante y afectarán la circulación vehicular en puntos clave de la ciudad.
Cronograma de cortes para el viernes 15
Entre las 7 y las 19 horas, el tránsito estará interrumpido en:
4 de Enero entre Irigoyen Freyre y Eva Perón: corte total.
4 de Enero y 1ª Junta: corte total por 1ª Junta y reducción de calzada por 4 de Enero.
San Jerónimo y Salta: corte total en ambas manos.
San Jerónimo entre Hipólito Irigoyen y 1ª Junta: corte total (transversales liberadas).
Cronograma de cortes para el sábado 16
Durante la misma franja horaria, se trabajará en:
9 de Julio entre Hipólito Irigoyen y Salta: corte total (transversales liberadas).
1º de Mayo entre Irigoyen Freyre y Eva Perón: corte total.
El municipio recomienda a conductores y peatones circular con precaución por las zonas afectadas y respetar la señalización vial y las indicaciones del personal de tránsito.
