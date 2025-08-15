Uno Santa Fe | Santa Fe | cortes

Bacheo en el microcentro: cortes de calles y desvíos para este viernes y sábado

Este jueves 14 de agosto habrá cortes de calles y desvíos de colectivos en el micro y macrocentro de la ciudad por trabajos de bacheo programados por el municipio, que se realizarán entre las 7 y las 19 horas.

15 de agosto 2025 · 08:11hs
Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

El municipio de Santa Fe continuará este viernes 15 y sábado 16 de agosto con trabajos de bacheo en distintas calles del microcentro y macrocentro, lo que implicará cortes totales de tránsito y modificaciones en el recorrido de líneas de colectivos.

A pesar del día no laborable, las tareas de mantenimiento vial seguirán adelante y afectarán la circulación vehicular en puntos clave de la ciudad.

Cronograma de cortes para el viernes 15

Entre las 7 y las 19 horas, el tránsito estará interrumpido en:

  • 4 de Enero entre Irigoyen Freyre y Eva Perón: corte total.

  • 4 de Enero y 1ª Junta: corte total por 1ª Junta y reducción de calzada por 4 de Enero.

  • San Jerónimo y Salta: corte total en ambas manos.

  • San Jerónimo entre Hipólito Irigoyen y 1ª Junta: corte total (transversales liberadas).

Cronograma de cortes para el sábado 16

Durante la misma franja horaria, se trabajará en:

  • 9 de Julio entre Hipólito Irigoyen y Salta: corte total (transversales liberadas).

  • 1º de Mayo entre Irigoyen Freyre y Eva Perón: corte total.

El municipio recomienda a conductores y peatones circular con precaución por las zonas afectadas y respetar la señalización vial y las indicaciones del personal de tránsito.

