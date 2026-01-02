Ante el ascenso de las temperaturas, las autoridades locales instan a respetar las indicaciones de los guardavidas, quienes ya cuentan con capacitación específica para brindar primeros auxilios ante los ataques de palometas.

Bandera roja y prohibición de ingreso al agua en Santa Fe: así funciona el protocolo ante ataques de palometas

El primer día de 2026 empujó a cientos de santafesinos a buscar alivio en el río. La playa de la Costanera Este, único balneario habilitado para el ingreso al agua en la ciudad de Santa Fe, fue el punto más elegido. Sin embargo, la tarde se vio empañada por ataques de palometas , que dejaron a varios bañistas heridos.

En el marco de las altas temperaturas que afectan a la capital provincial, la Municipalidad emitió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir golpes de calor y posibles ataques de palometas en las zonas de costa. Se recordó a los vecinos y turistas la importancia vital de respetar las banderas de seguridad y las instrucciones del personal de playa.

Capacitación y asistencia inmediata ante el ataque de palometas

Para garantizar una respuesta rápida, el cuerpo de guardavidas ha completado cursos de capacitación técnica y dispone de los insumos necesarios para la atención primaria de mordeduras. El protocolo de asistencia inmediata consiste en:

Higiene y desinfección profunda de la zona afectada.

Cobertura de la herida para evitar infecciones.

En casos de mayor gravedad, se coordina el traslado a centros médicos a través del sistema de emergencias 107 o el COBEM.

El significado de la bandera roja

Desde el municipio subrayaron que existe un protocolo estricto ante la aparición frecuente de estos peces. Cuando se detecta una presencia peligrosa o ataques reiterados, los guardavidas proceden a izar la bandera roja.

Esta señalización implica la prohibición total de ingreso al agua, quedando el balneario habilitado únicamente como solárium. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para evitar accidentes y garantizar una temporada segura para todos.

bandera roja.jpg Bandera roja y prohibición de ingreso al agua en Santa Fe: así funciona el protocolo ante ataques de palometas

Para prevenir golpes de calor, atender a estas recomendaciones

Esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un alerta por temperaturas altas y extremas que incluye a la capital de la provincia. El nivel es amarillo, cuyos efectos son considerados de leves a moderados en la salud. En ese sentido, el municipio recuerda que las sugerencias a tener en cuenta son las siguientes:

-Hidratarse, sin esperar a sentir sed, con más frecuencia que lo habitual.

-En caso de estar amamantando, hacerlo más seguido.

-Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.

-Solicitar atención médica en caso de tener alguno de estos síntomas: temperatura corporal mayor a 39°C, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, piel muy seca, dolor de estómago y de cabeza.

-Permanecer en espacios a la sombra y bien ventilados y consumir al menos dos litros de agua por día en adultos.

-Evitar realizar actividad física intensa, sobre todo bajo el sol.

Además, se recomienda especial cuidado con personas mayores, bebés, niños y niñas, personas embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso, personas expuestas al calor en su ambiente laboral, quienes viven en situación de calle, y aquellas personas que consideren que pueden estar más expuestas por el impacto de la ola de calor. En este sentido, se sugiere que se tomen algunas precauciones necesarias según el caso.