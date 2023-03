Barranquitas Oeste: violento robo a un remisero cuando arrancaba la jornada

"Me dirigí a Estrada 4405 a buscar viaje como todos los días y me encontré con dos hombres y una mujer, uno rengueaba. Ella no entró, subió uno adelante y otro atrás, me dijeron que iban al Iturraspe y cuando quise retroceder me dijeron que vaya para adelante que estaba siendo robado. Me metieron para el lado del terraplén, donde se termina la calle, no se puede circular, ahí sacó una pistola el que iba sentado atrás y el de adelante me bolsiqueó, me sacaron la billetera y el celular. Tenía la plata para pagar la base y había hecho dos o tres viajecitos, recién arrancaba la mañana", relató sobre el robo que le tocó vivir.