"Queremos vivir en paz": el reclamo de vecinos de Candioti Norte movilizados por la ola de inseguridad

En diálogo con UNO, los vecinos autoconvocados a través de la vecinal sostuvieron: "Queremos ocuparnos antes de que haya un suceso que lamentar de la situación porque no vemos respuestas por parte de la policía, no hay patrullaje que debería haber, la ciclovía entre el Parque Federal y la Avenida 7 Jefes no está arreglada y le falta luz, poda y limpieza".

Encuentro con seguridad

El problema argumentan que es "el mismo de siempre". En esta oportunidad los vecinos se autoconvocaron mostrando la gravedad de la situación y desde la vecinal se realizaron gestiones ante las autoridades para que los reciban y expongan la situación ante los organismos de seguridad. "La gente está cansada", enfatizaron.

En este sentido se organizó un encuentro para la semana que viene entre referentes de la vecinal de Candioti Norte y el Ministerio de Seguridad, más concretamente con el coordinador de la cartera, Facundo Bustos.

A su vez, argumentaron: "No se puede andar por la ciclovía ni por la calle porque te roban y es un espacio libre para nosotros en el barrio que queremos que esté en condiciones, pudiendo vivir una vida tranquila. Tenemos casos de robos en la vía pública a mano armada y con agresiones como culatazos, la inseguridad está todos los días con robos de motos, bicicletas, etc. A una nena le robaron la mochila a las 7 de la mañana cuando iba a la escuela. Hay gente que tuvo entraderas en la casa".