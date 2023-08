Barrio Roma: fue a pasear a sus perras y al volver le habían desvalijado la casa y le vaciaron el freezer

"A las 17.10 salí a pasear a las perras un rato, las llevé en el auto y cuando vengo a las 18 me encuentro con que la puerta del frente estaba forcejeada, no podía entrar de afuera. Lo primero que pensé fue que había alguien adentro haciendo fuerza, por lo que entré por el garaje y vi que el freezer estaba abierto. Fui hacia al patio y no vi a nadie, tampoco arriba y cuando empecé a mirar, a hacer un recuento, faltaba una tele, un par de electrodomésticos, planchita, secador, la cartera de mi novia con todas las tarjetas y demás. Tuvieron tiempo, eligieron, pero no se llevaron cosas que no sean vendibles", reveló el hombre.