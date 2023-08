El hecho se produjo cuando le vecina iba circulando por Roque Sáenz Peña al 3000: "Salí del trabajo, de Dr. Zavalla y Crespo, venía para mi casa y no sé de dónde salió un tipo, me saltó. Antes de que me tire de la bicicleta me tiré yo, empezamos a forcejear y cuando me di cuenta que no tenía nada le empecé a pegar con el termo y a gritar. La gente que se involucró, salió, me ayudó. No quería largarme la bicicleta. Me quería pegar también, pero con una mano tenía la bicicleta y con la otra le pegaba. Le partí el termo en la cabeza. Mi termo es lo único que llevo, ni teléfono llevo, por miedo al robo".