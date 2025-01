Barrio Roma: vecinos del Parque Garay denuncian que los ladrones "les caminan por los techos"

La conclusión de los vecinos es pragmática: "Los delincuentes aprovechan la ausencia de los propietarios para ingresar a las viviendas".

Según los testimonios, los ladrones se llevan todo lo que encuentran en los patios y no esté debidamente asegurado. “Mucha gente quizás no escucha el ruido en el techo, pero al otro día se despierta y ve alguna faltante en el patio. Lo que hay en el patio suelto, si no tenés medidas de seguridad, se lo llevan”, agregó.

Los techos, la puerta de entrada de los ladrones

Los vecinos de la zona del Parque Juan de Garay, manifestaron que los robos comenzaron a ser más frecuentes a finales de diciembre y se han intensificado en las últimas semanas. “Se empezaron a ver más casos en los últimos días del mes pasado. Ahora, con la gente que se fue de vacaciones, se registran robos casi todos los días”, explicó la vecina.

Algunos vecinos tomaron precauciones, como instalar alarmas o rejas en los patios, pero no todos cuentan con estos recursos. La vecina instó a quienes sufran estos episodios a reportarlos de inmediato. “Uno ve los patrulleros, ve el movimiento de la policía, pero nosotros necesitamos y pedimos desde la vecinal que a quien le pase, que por favor lo informe rápido. Así podemos informarle a alguien de algún modo y estar más alerta entre los vecinos”.

La situación genera un ambiente de nerviosismo entre todos los vecinos. “Te pone nervioso. Ante cualquier ruido arriba del techo pensás que alguien te está entrando. A veces es un gato, pero bueno, le pedimos que estén alerta porque es lo que está pasando en estos momentos”, expresó la mujer. Además, recomendó tomar medidas preventivas: “Es importante que estén avisados, que estén informados, que sepan que esto está pasando. Que traten de tener medidas de seguridad y de no dejar nada suelto en el patio”.