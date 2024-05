Báscolo advirtió que, si se mantiene la recesión, los bajos niveles de desempleo "no van a poder sostenerse"

El ministro de Trabajo destacó que en Santa Fe la pérdida de empleos no acompañó la caída de la actividad, pero el cuadro podría agravarse de continuar la recesión.

El titular de la cartera indicó que la caída de la actividad se da en un contexto nacional del cual Santa Fe no es ajeno, pero que en la provincia el único "dato positivo" es que el desempleo no creció en la misma magnitud que la economía. Sin embargo, consideró que "de mantenerse estos números no se va a poder sostener por mucho tiempo".