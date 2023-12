Basural en la laguna Setúbal: vecinos reclaman "intervención inmediata por el desastre ambiental"

Ferrer recordó que en la nota que mandaron a la Defensoría del Pueblo expusieron y reclamaron medidas en torno a los basurales: "Les solicitamos la intervención inmediata en este desastre ambiental, que intervenga y haga una audiencia de mediación con el ministro, la gente del consorcio y la sociedad civil. Obviamente que no lo concretó porque evidentemente no está en su poder, le habló al titular de la cartera, a los del consorcio y aparentemente se reunieron este lunes, no sabemos qué pasó". Señaló que esperarán respuestas de Ambiente hasta el miércoles y sino presentarán nuevamente un escrito solicitando información de oficio, "ya que tiene competencia para eso" (Jorge Henn).