Becas para estudiar en la Universidad Nacional del Litoral: últimos días para la inscripción

Se mantiene abierta la convocatoria del Programa de Apoyo para Estudiar en Universidad Nacional del Litoral, para estudiantes preuniversitarios y universitarios

Está abierta la inscripación para las becas para estudiar en la Universidad Nacional del Litoral

Continúa abierta la inscripción al Programa de Apoyo para Estudiar en Universidad Nacional del Litoral , destinado a estudiantes preuniversitarios y universitarios. El período para que se anoten los interesados se extiende hasta el 6 de febrero para el caso de estudiantes universitarios, y hasta el 13 de febrero de para los preuniversitarios.

Los trámites se realizan de manera online a través del Sistema de Gestión del Estudiante, completando la solicitud disponible en www.unl.edu.ar/bienestar

Tipos de becas de la Universidad Nacional del Litoral

El Programa de Apoyo para Estudiar en UNL ofrece distintos tipos de becas

Beca Pablo Vrillaud: destinadas a estudiantes de las carreras de grado de la modalidad presencial de la UNL que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica. De acuerdo con las necesidades del postulante, esta beca podrá comprender todos o algunos de los siguientes apoyos: Beca de Residencia, Beca de Ayuda Económica, Beca de Comedor y Beca de Movilidad.

destinadas a estudiantes de las carreras de grado de la modalidad presencial de la UNL que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica. De acuerdo con las necesidades del postulante, esta beca podrá comprender todos o algunos de los siguientes apoyos: Beca de Residencia, Beca de Ayuda Económica, Beca de Comedor y Beca de Movilidad. Beca de Residencia: destinada a estudiantes cuyo grupo familiar resida fuera de la ciudad donde cursen sus estudios. Excepcionalmente podrá otorgarse a estudiantes cuyo grupo familiar resida en la misma ciudad donde cursen sus estudios, cuando requieran de un lugar donde habitar por situaciones de especial vulnerabilidad social. La misma consistirá en plazas en unidades habitacionales compartidas, administradas por la UNL.

destinada a estudiantes cuyo grupo familiar resida fuera de la ciudad donde cursen sus estudios. Excepcionalmente podrá otorgarse a estudiantes cuyo grupo familiar resida en la misma ciudad donde cursen sus estudios, cuando requieran de un lugar donde habitar por situaciones de especial vulnerabilidad social. La misma consistirá en plazas en unidades habitacionales compartidas, administradas por la UNL. Beca de Ayuda Económica: destinada a cubrir, en forma parcial, gastos que hacen al quehacer cotidiano de la vida estudiantil de los estudiantes de escasos recursos.

destinada a cubrir, en forma parcial, gastos que hacen al quehacer cotidiano de la vida estudiantil de los estudiantes de escasos recursos. Beca de Comedor: destinada a cubrir, en forma parcial, las necesidades alimentarias y consistirá en la entrega mensual de tiques para almorzar.

destinada a cubrir, en forma parcial, las necesidades alimentarias y consistirá en la entrega mensual de tiques para almorzar. Beca de Movilidad: destinada a satisfacer, en forma parcial, las necesidades de movilidad. La misma podrá consistir en donación con cargo, por única vez, de una bicicleta junto al casco reglamentario (Beca de Bicicleta); o la adjudicación de un monto mensual para uso en transporte urbano o interurbano (Beca Sube).

Becas para estudiantes universitarios

Los estudiantes de las carreras de grado y pregrado de la UNL de modalidad presencial que estén interesados en obtener el beneficio de las becas –tanto estudiantes ingresantes como avanzados y renovantes– deberán completar la solicitud en el Sistema de Gestión del Estudiante, disponible en www.unl.edu.ar/bienestar.

De esta manera, entre el 22 de diciembre y el 6 de febrero de 2026 deberán digitalizar y adjuntar online la documentación respaldatoria. El envío del orden de mérito de postulantes al Consejo Superior de la UNL se realizará durante la segunda semana de marzo de 2026.

Los tipos de becas disponibles para estudiantes universitarios son: Beca Pablo Vrillaud, Beca de Residencia, Beca de Ayuda Económica, Beca de Comedor y Beca de Movilidad.

El período de otorgamiento de las becas se extenderá desde el 1 de marzo de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027. Para el caso de las becas de Comedor y Movilidad Sube, las mismas se otorgan del 1 de marzo de 2026 al 30 de noviembre de 2026.

En cuanto a los criterios de evaluación, a los fines de analizar las postulaciones se tendrá en cuenta la situación socioeconómica y académica de los estudiantes.

En relación a la situación socioeconómica se evaluarán los ingresos del grupo familiar, la cantidad de integrantes menores de edad del grupo familiar, la situación del inmueble familiar, el lugar de procedencia (la distancia entre el domicilio del postulante a la sede de estudios), y la situación habitacional del estudiante durante el cursado. Teniendo en cuenta el criterio adoptado por las convocatorias a becas nacionales, el límite de ingresos familiares para postularse a la convocatoria equivale a tres salarios mínimos vital y móvil.

En relación al criterio de desempeño académico, se evaluará la cantidad de asignaturas aprobadas en el año anterior al período para el que realiza la postulación.

Las postulaciones de estudiantes ingresantes serán evaluadas atendiendo solamente a su situación socioeconómica.

La documentación a digitalizar es la siguiente, según corresponda a lo declarado en la ficha y como esté constituído el grupo familiar:

DNI del solicitante y grupo familiar conviviente o cara y anverso del DU (incluyendo cambio de domicilio, de existir).

Comprobantes de ingresos de cada miembro del grupo familiar conviviente según corresponda su situación laboral:

*Dos últimos recibos de sueldo actualizado para trabajadores formales.

*Constancia del Monotributo para aquellos trabajadores independientes donde conste categoría en la que está inscripto.

*Dos últimos tiques de cobro de beneficios sociales y/o de asignación universal por hijo.

*Dos últimos comprobantes de jubilación o pensión.

*Última declaración jurada de ingresos en el caso de autónomos o empleador.

*En caso de no poseer ninguno de los ítems anteriores, declaración jurada de ingresos para trabajo informal que se puede descargar de la web de la UNL.

*Certificación negativa emitida por Ansés para todos los integrantes mayores de 18 años del grupo familiar. Se podrá obtener ingresando a http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/

Comprobantes del inmueble según corresponda:

*Vivienda cedida (copia del contrato de comodato o cualquier documentación que certifique esa situación).

*Vivienda alquilada (fotocopia del contrato de alquiler o cualquier documentación que certifique esa situación).

*Vivienda con deuda - comprobante de pago de la cuota de la hipoteca (puede ser en el recibo de sueldo o cualquier otro comprobante válido)

*Vivienda propia: Servicios de energía eléctrica, gas o agua.

*Declaración jurada de propiedad precaria, informal o de no poseer ninguna de la documentación respaldatoria correspondiente detallada previamente.

Complementariamente al proceso de inscripción, se podrá solicitar una entrevista a realizarse el mes de febrero con el Equipo Social de la Secretaría de Bienestar Universitario a fines de evaluar situaciones de especial vulnerabilidad al correo [email protected].

Becas para estudiantes preuniversitarios

Hasta el 13 de febrero, los interesados podrán completar la solicitude en el Sistema de Gestión del Estudiante, disponible en www.unl.edu.ar/bienestar, donde deberán digitalizar y adjuntar online la documentación respaldatoria.

El envío del orden de mérito de postulantes al Consejo Superior de la UNL se realizará dentro de la segunda semana de marzo de 2026.

Los tipos de becas destinados a estudiantes de las escuelas medias son las de Ayuda Económica, en tanto que los alumnos de la Escuela Primaria podrán recibir la Beca de Comedor.

El período de la beca para estudiantes de las escuelas medias de la UNL se extiende del 1 de marzo de 2026 al 28 de febrero de 2027, en tanto que el período de la beca para la Escuela Primaria comienza el 1 de marzo de 2026 y finaliza el 30 de noviembre de 2026.

En relación al criterio de desempeño académico, para escuelas medias se evaluará el promedio de las asignaturas aprobadas en el año anterior al período para el que realiza la postulación. Las postulaciones de estudiantes de primaria serán evaluadas atendiendo solamente a su situación socioeconómica y a las consideraciones de tipo social relevadas por la autoridad escolar. Las postulaciones de estudiantes ingresantes serán evaluadas atendiendo solamente a su situación socioeconómica.

La documentación a digitalizar es la misma para el caso de los estudiantes universitarios.

Más información

Para mayor información dirigirse a la Secretaría de Bienestar Universitario, Bv. Pellegrini 2750, de lunes a viernes de 8 a 15. Teléfono: (0342) 4587800 interno 604. Mail: [email protected] | [email protected] Sitio web: www.unl.edu.ar/bienestar/becas-para-estudiantes-universitarios/