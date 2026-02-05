Cuidacoches: un proyecto trabado en la Legislatura propone arrestos de hasta 30 días para quienes realizan la actividad

Una iniciativa, que ya perdió estado parlamentario en una ocasión, busca tipificar la actividad en el Código de Faltas. Establece penas de entre 10 y 30 días de arresto, sin necesidad de denuncia previa.

La discusión sobre la actividad de los cuidacoches en Santa Fe volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas, en sintonía con los planteos del Municipio capitalino para avanzar con sanciones que superen el ámbito local , permitan la judicialización de la práctica y brinden a la Policía mayores herramientas de intervención.

En ese contexto, existe una iniciativa frenada del diputado provincial Walter Ghione volvió a ponerse sobre la mesa. Se trata de un proyecto de ley que propone arrestos de entre 10 y 30 días de prisión , únicamente por ejercer la actividad, sin necesidad de que exista una denuncia previa .

Se trata de una iniciativa que, según reconoció el propio legislador, está actualmente trabado en la Legislatura y corre serio riesgo de perder nuevamente estado parlamentario.

La Policía de Acción Táctica detuvo a dos trapitos que amenazaron y le exigieron plata a un joven para "cuidar" su auto antes del partido de Unión

“Ya perdió una vez estado parlamentario y lo volvimos a presentar. Ahora se le asignaron cinco comisiones, pero solamente pasó por dos en estos últimos dos años y está por perder estado parlamentario nuevamente”, explicó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT 10".

Qué propone el proyecto

La iniciativa fue presentada originalmente hace cuatro años y apunta a tipificar la actividad de los cuidacoches dentro del Código de Convivencia de la provincia, es decir, el Código de Faltas, para dotar a la Justicia de una herramienta concreta de intervención.

“Lo que hacemos es tipificar esta actividad dentro del Código de Faltas. De esta manera, se le entrega a la Justicia una herramienta para que no ocurra lo que hoy pasa con las ordenanzas municipales: se lleva a un cuidacoche ante la autoridad y al poco tiempo vuelve a recobrar su libertad”, sostuvo Ghione.

El proyecto prevé arrestos de entre 10 y 30 días, y está focalizado específicamente en un radio de 15 cuadras alrededor de espectáculos masivos, como partidos de fútbol o recitales.

Sin denuncia previa y con intervención directa

Uno de los puntos centrales del planteo es que no sería necesaria una denuncia de particulares. Según explicó el diputado, la sola constatación de la actividad permitiría la intervención policial y judicial.

“Esto sería directamente sin necesidad de ningún tipo de denuncia. Solo por llevar adelante esta actividad, por ejemplo en los alrededores de estadios de fútbol, la Policía puede actuar y tipificar la falta dentro del Código”, remarcó.

En ese sentido, Ghione marcó una diferencia clave con el accionar municipal actual: “Para el Municipio ese es un limitante, porque no puede hacer nada; solo le dice que se vayan del lugar”.

Barras bravas y eventos masivos

El legislador justificó el alcance limitado del proyecto en la gravedad de lo que ocurre en los eventos deportivos, especialmente en Rosario y Santa Fe.

“En los partidos de fútbol tenemos bandas prácticamente organizadas, parte de las barras bravas, que no solo actúan en los estadios, sino que después se trasladan a recitales u otros eventos masivos”, advirtió.

Incluso, el proyecto contempla algún tipo de sanción para las entidades deportivas que, según Ghione, en algunos casos son cómplices de estas prácticas.

Un debate trabado por diferencias políticas

Pese a haber sido discutido en distintas instancias, el proyecto no logró avanzar. “Es una cuestión que se discutió bastante en la Legislatura, pero hay una mirada ideológica de algunos diputados que no desean avanzar con este tipo de iniciativas”, reconoció.

Ghione aclaró que existen otros proyectos similares, incluso de senadores, que proponen una prohibición total de la actividad en toda la provincia, aunque defendió el enfoque gradual de su iniciativa: “Nosotros lo hicimos más que nada por el tema de los eventos masivos, donde se concentran los mayores problemas”.