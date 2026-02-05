Uno Santa Fe | Santa Fe | Policial

Una por una, las mejoras salariales y otros beneficios para la policía santafesina

El paquete incluye medidas para mejorar la salud mental, el transporte, el alojamiento y los ingresos del personal operativo en calle

5 de febrero 2026 · 23:52hs
Una por una, las mejoras salariales y otros beneficios para la policía santafesina

El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció este jueves un paquete de medidas para mejorar la salud mental, el transporte, el alojamiento y los ingresos salariales del personal policial operativo en calle. Según un comunicado oficial, la decisión “busca reconocer resultados históricos y fortalecer el vínculo entre el Estado y quienes trabajan todos los días para mejorar la seguridad”.

Las medidas fueron tomadas tras una serie de encuentros encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro con los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Economía, Pablo Olivares, de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, junto a otros integrantes del gabinete provincial.

Según el gobierno santafesino, durante los encuentros de las autoridades provinciales se evaluaron las peticiones de sectores de la fuerza y se definió un conjunto de políticas activas para mejorar la situación.

“El Ejecutivo parte de una premisa política clara: la Policía santafesina viene obteniendo resultados operativos históricos y merece ser escuchada. A partir de ese diagnóstico, el plan articula cuatro ejes: salud mental; condiciones de transporte; alojamiento, y reconocimiento económico al personal de calle”, indicó la gestión santafesina.

Los anuncios

En materia sanitaria, la Provincia pondrá en marcha un programa de cobertura integral de salud mental sin costo ni coseguro para los efectivos que se sumen. La iniciativa incluirá atención profesional, provisión farmacológica y acompañamiento al grupo familiar, entendiendo que la tarea policial impacta también en el entorno cercano.

En segundo lugar, se ampliará el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias en los recorridos actuales, para reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo de quienes cumplen funciones en grandes centros urbanos.

En tercer lugar, el Gobierno garantizará alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos con residencia en otras localidades, en condiciones equivalentes a las que hoy reciben las fuerzas federales desplegadas en territorio provincial.

Mejora económica

Finalmente, y como reconocimiento directo al trabajo operativo, se estableció un plus económico para personal de calle:

Suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores que realicen tareas de calle en las localidades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé, recibirán un plus de 500.000 pesos mensuales (se considera tareas de calle a los efectivos de Comando Radioeléctrico, Motorizada, Infantería, Grupos Tácticos, Explosivos, Brigada de Orden Urbano y Policía de Acción Táctica).

Además, quienes sean conductores de patrulleros en cualquier lugar de la provincia, tendrán un plus extra de 250.000 pesos por mes.

Por otra parte, se otorgará un plus de 250.000 pesos por mes a los efectivos que cumplan tareas en calle en el resto de las localidades de los departamentos La Capital y Rosario, y de los departamentos Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo.

Además, la Tarjeta Alimentaria Policial pasará de los 80 mil pesos mensuales a 160 mil por mes.

Policial medidas gobierno
Noticias relacionadas
Aplicaciones de viajes en Santa Fe.

Uber anunció su desembarco en una nueva ciudad de Santa Fe y amplía su presencia en la provincia

Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo inédito de donación que se realizó en el Hospital Cullen

Siete órganos, seis vidas y cinco vuelos: el operativo sin precedentes de donación que se realizó en el Hospital Cullen

el perro que mato a garrafa, la mascota de la unl, no estaba registrado ni vacunado y circulaba sin medidas de seguridad

El perro que mató a Garrafa, la mascota de la UNL, no estaba registrado ni vacunado y circulaba sin medidas de seguridad

seguridad social de la provincia cuestiono la reglamentacion sobre discapacidad: este decreto es patear la pelota afuera para hacer tiempo

Seguridad Social de la provincia cuestionó la reglamentación sobre discapacidad: "Este decreto es patear la pelota afuera para hacer tiempo"

Lo último

Una por una, las mejoras salariales y otros beneficios para la policía santafesina

Una por una, las mejoras salariales y otros beneficios para la policía santafesina

Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Último Momento
Una por una, las mejoras salariales y otros beneficios para la policía santafesina

Una por una, las mejoras salariales y otros beneficios para la policía santafesina

Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Cuidacoches: un proyecto trabado en la Legislatura propone arrestos de hasta 30 días para quienes realizan la actividad

Cuidacoches: un proyecto trabado en la Legislatura propone arrestos de hasta 30 días para quienes realizan la actividad

Ovación
Unión ganó gustó y goleó, pero Madelón mete mano en el equipo

Unión ganó gustó y goleó, pero Madelón mete mano en el equipo

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

La justicia ratificó la condena a Germán Lerche por administración fraudulenta en Colón

La justicia ratificó la condena a Germán Lerche por administración fraudulenta en Colón

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco