Billetera Santa Fe tendrá un aumento en su presupuesto 2023 pero, ¿subirá el tope de reintegro?

Manifestó que la instrucción del gobernador es clara, sumar usuarios de los sectores vulnerables y por eso que están haciendo operativos interministeriales en Rosario y Santa Fe. "Todos los días estamos sumando nuevos usuarios, todavía tenemos vecinos de la provincia que creen que deben tener una cuenta bancaria para tener Billetera Santa Fe", dijo. Incluso reveló que hay jóvenes de 18 a 25 años que cuando se acercan a hacer el DNI u otro trámite creen que también necesitan una cuenta bancaria para usarla. Los únicos requisitos para hacer uso de app es ser de Santa Fe, contar con un correo electrónico y un celular.

billetera santa fe.jpg Billetera Santa Fe google

"El foco está en acrecentar, somos un 1.750.000. La verdad es que es contundente el programa y también contundente la inversión y el esfuerzo presupuestario", destacó Aviano.

Por otro lado, descartó que haya algunas promociones especiales con motivo de las fiestas. "Esto lo hemos charlado con las entidades comerciales, por eso sumamos Comprá Santa Fe y también están las acciones promocionales que se hacen con los bancos, las tarjetas, los descuentos que tienen los comercios. Estuvimos analizando que va a ser la semana del lunes 19 la de mayor venta, por eso están todos los cañones apuntando a eso", remarcó el secretario.

Respecto al programa Precios Justos, hubo acusaciones por parte de supermercadistas de que no se consiguen los productos. Sobre cómo es la situación de Santa Fe, Aviano expresó: "Los productos que están bajo el programa son los que están en las góndolas, lo que todavía no tenemos son algunas cámaras o empresas mayoristas. En el caso de Casafe y de la cámara de Rosario que integran la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios todavía no han firmado el convenio y como provincia tampoco lo hemos firmado. Estamos esperando esa convocatoria para trabajar en todo, estamos convencidos que es un programa que sirve, que da esta pauta del 4%. Hoy está presente el programa en las grandes cadenas de supermercados, son 43 puntos de venta en 10 ciudades de la provincia. Obviamente en la ciudad de Santa Fe tenemos a las grandes superficies de capitales nacionales que ya lo tienen".

