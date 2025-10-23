Biodiversidad: en 2025, la provincia de Santa Fe ya liberó 460 animales silvestres en sus hábitats naturales

392 aves, 61 mamíferos y siete reptiles, en situaciones de mascotismo, tráfico ilegal o tenencia indebida. Tras los cuidados, se reinsertaron en sus hábitats

Durante los primeros 10 meses del año , el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe concretó la liberación de 460 animales silvestres en sus hábitats naturales . “Se trata de una acción programática vinculada a una estrategia provincial sostenida de rescate, rehabilitación y reinserción de fauna”, remarcó el ministro Enrique Estévez.

Y completó: “Refleja el compromiso de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y de la vicegobernadora Gisela Scaglia con la defensa y preservación de la biodiversidad santafesina”.

Cabe señalar que esta tarea es ejecutada principalmente desde el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna Silvestre “La Esmeralda”, con el acompañamiento de actores territoriales e instituciones científicas. Así, del total de ejemplares liberados entre enero y octubre de este año, 392 fueron aves, 61 mamíferos y siete reptiles, todos recuperados de situaciones de mascotismo, tráfico ilegal o tenencia indebida, que son rescatados por la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna de la provincia en colaboración con la Guardia Rural "Los Pumas" de la Policía de Santa Fe.

En la mayoría de los casos, los animales ingresan tras una denuncia, pasan por una revisión veterinaria inicial, y atraviesan un proceso de cuarentena, recuperación y evaluación etológica, hasta que se define su reintroducción a ambientes naturales apropiados.

Al respecto, Estévez subrayó: “La biodiversidad no es un concepto abstracto: es parte del entramado que sostiene la vida en nuestros territorios. Estos números representan que como sociedad podemos revertir daños y proteger nuestra biodiversidad”.

Rescate emblemático en Santa Fe: aguará guazú

Uno de los hitos recientes de esta política de conservación activa impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia fue el rescate y liberación de un aguará guazú juvenil, hallado en la ciudad de Coronda. Tras recibir atención veterinaria especializada en el Centro de Rescate La Esmeralda, el ejemplar fue reinsertado en la Reserva Natural “El Fisco”, en el departamento San Cristóbal.

El operativo incluyó la colocación de un collar de telemetría, que permitirá monitorear sus desplazamientos y generar información clave para la protección de esta especie, que se encuentra declarada Monumento Natural por la Ley Provincial N.º 12.182.

“La recuperación y liberación de este aguará guazú refleja el camino que estamos transitando: construir un modelo de conservación activa, con ciencia, compromiso ambiental y respeto por la biodiversidad”, expresó Estévez.

Reinsertar para conservar los animales silvestres

Las liberaciones se realizan en reservas naturales, áreas protegidas y territorios con condiciones ambientales óptimas para cada especie. Durante el mes de mayo, por ejemplo, se concretó la cifra más alta de liberaciones del año, con 221 animales reinsertados, en su mayoría aves canoras recuperadas del comercio ilegal.

También se destacan intervenciones con mamíferos como carpinchos, comadrejas, coatís y monos carayá, muchos de los cuales ingresaron al centro en el marco de convenios interprovinciales y operativos conjuntos.

Desde el Ministerio recuerdan que ante cualquier caso de tenencia ilegal de fauna silvestre o situaciones de mascotismo, las denuncias deben realizarse al 911, canal que permite activar el protocolo de intervención con las fuerzas de seguridad y equipos técnicos.

Transformación de La Esmeralda

El Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de la Fauna “La Esmeralda” (Criif), en la ciudad de Santa Fe, se encuentra atravesando un proceso de transformación institucional profundo. El objetivo es consolidarlo como un espacio público dedicado a la atención, recuperación y rehabilitación de fauna silvestre, a la generación de conocimiento científico y a la educación ambiental. Actualmente, ya se están ejecutando distintas líneas de trabajo que permiten avanzar en ese sentido: desde la atención veterinaria especializada y la reinserción de ejemplares en su hábitat natural, hasta la articulación con universidades, otros centros de fauna y gobiernos locales para desarrollar estrategias de conservación de largo plazo.

Este proceso representa un cambio de paradigma respecto del rol que históricamente tuvo el predio, conocido como “Granja La Esmeralda”. Funcionó durante décadas como una estación zoológica que albergaba animales domésticos y silvestres con un enfoque principalmente recreativo, Hoy, esa etapa está siendo superada. La Esmeralda se proyecta como un centro moderno, que articula ciencia, tecnología y compromiso ambiental para posicionarse como un actor clave en la conservación de la biodiversidad santafesina.