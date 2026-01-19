Brote de gastroenteritis en el sur de Brasil: recomendaciones de la Provincia para viajeros santafesinos

Ante un brote de gastroenteritis detectado en Florianópolis y playas del sur de Brasil, el Ministerio de Salud de Santa Fe brindó una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante los viajes, con foco en el consumo de agua, alimentos y el cuidado personal.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe difundió una serie de medidas de prevención frente a la gastroenteritis o diarrea del viajero , luego de que Brasil emitiera una alerta sanitaria por un brote registrado en Florianópolis y otras playas del sur del país vecino.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que algunas playas pueden estar contaminadas con bacterias y virus , lo que incrementa el riesgo de padecer gastroenterocolitis, especialmente durante la temporada de viajes. En ese marco, recomendaron consultar los mapas oficiales de balneabilidad , ya que la calidad del agua puede variar semana a semana y tener impacto directo en la salud. Esa información se encuentra disponible en los sitios oficiales del estado de Santa Catarina.

Cuidados clave para prevenir la diarrea del viajero

Para reducir el riesgo de contraer la enfermedad, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de extremar los cuidados con lo que se come y se bebe durante el viaje. Entre las principales recomendaciones se destacan:

Mantener una adecuada higiene personal , con lavado frecuente de manos antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño.

Utilizar siempre agua segura , preferentemente mineral, tanto para beber como para el cepillado de dientes, y evitar tragar agua de la ducha.

Consumir alimentos bien cocidos y evitar comidas crudas. Comprar únicamente en locales habilitados y no comer en puestos callejeros o de vendedores ambulantes .

No consumir frutas ni verduras que no puedan ser correctamente lavadas, peladas o cocidas.

Beber solo líquidos embotellados y evitar jugos o refrescos vendidos en la playa.

No consumir hielo , salvo que se tenga certeza de que fue elaborado con agua segura.

Conservar adecuadamente los alimentos que se lleven a la playa, manteniéndolos refrigerados.

No bañarse en zonas no aptas y contar con seguro médico durante el viaje.

Qué es la diarrea del viajero

La diarrea del viajero es un trastorno que se manifiesta con deposiciones líquidas, dolor abdominal y, en algunos casos, vómitos, producto del consumo de alimentos, bebidas o agua contaminados. Suele presentarse durante la primera semana del viaje, aunque puede aparecer en cualquier momento o incluso tras el regreso. En la mayoría de los casos, no reviste gravedad y evoluciona favorablemente.

Qué hacer ante los primeros síntomas

Ante la aparición de síntomas, el Ministerio de Salud aconseja:

Descansar en un lugar fresco .

Mantener una correcta hidratación , ingiriendo líquidos en pequeñas cantidades cada 10 minutos y aumentando según tolerancia.

Evitar alimentos sólidos durante las primeras 4 a 6 horas y reintroducirlos gradualmente.

Reponer líquidos con un vaso por cada deposición.

Mantener la lactancia materna en niños amamantados y no diluir la leche infantil en quienes la consumen.

En general, no es necesario medicarse, ya que la gastroenteritis suele curarse de forma espontánea, pero siempre se recomienda consultar al médico.

Cuándo consultar de urgencia

Las autoridades sanitarias alertaron sobre signos de gravedad que requieren atención médica inmediata, como vómitos persistentes, deposiciones muy abundantes o con sangre, fiebre alta, dolor abdominal intenso, mareos o signos de deshidratación, entre ellos boca seca, pocas lágrimas y disminución de la orina.

Desde el Gobierno provincial insistieron en que la prevención y la información son claves para evitar complicaciones y disfrutar de un viaje seguro.