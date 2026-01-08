Brutal ataque en San Cristóbal: los agresores tuvieron "la clara intención de matar" a la adolescente de 15 años

Así lo estableció la investigación judicial por el violento hecho ocurrido el 1° de enero. Imputaron a un joven mayor de edad y a dos adolescentes punibles a los que se investiga como coautores de la agresión

En el marco de la investigación por el brutal ataque contra una adolescente de 15 años ocurrido la noche del jueves 1° de enero en un barrio de la ciudad de San Cristóbal, esta semana se realizaron una serie de audiencias imputativas y cautelares ante el Ministerio Público de la Acusación.

Las actuaciones estuvieron a cargo del fiscal Emiliano Odriozola , con la intervención de la Defensoría representada por Adrián Rocca, y fueron presididas por la jueza penal Cecilia Raquel Álamo.

Las diligencias judiciales alcanzaron tanto a mayores como a menores de edad, con distintas responsabilidades dentro del hecho que la Justicia calificó como tentativa de homicidio, dado que los agresores actuaron con clara intención de provocar la muerte de la víctima, resultado que no se concretó gracias a la intervención de terceras personas.

El ataque

El hecho ocurrió pasadas las 21 del jueves 1° de enero, cuando la adolescente salió de su domicilio para realizar una compra en un comercio ubicado a una cuadra y media. En ese trayecto fue interceptada por un grupo de jóvenes —mujeres y varones— que la golpearon violentamente y la atacaron con armas blancas, provocándole heridas en el rostro y el cuello.

De acuerdo a los testimonios incorporados al expediente y al resultado de la investigación policial, los agresores tuvieron la clara intención de matar a la joven. La calificación legal y judicial del caso es tentativa de homicidio.

Menores imputados y prisión preventiva

El lunes 5 de enero se llevó a cabo la audiencia imputativa y cautelar contra dos adolescentes: una joven de 16 años y un joven de 17, ambos acusados como coautores del delito de tentativa de homicidio.

Por decisión de la magistrada, se dispuso el alojamiento de los dos en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ) por el término de 90 días, medida que se mantendrá mientras continúa la investigación.

Además, en el marco de las actuaciones judiciales también se realizaron audiencias con relación a otros cuatro menores —mujeres y varones— con distintos grados de participación en el ataque. Entre ellos se encuentran adolescentes de 15 años, que son inimputables según el Derecho Penal argentino, y jóvenes de 16 y 17 años, considerados penalmente responsables bajo el régimen de menores adultos.

El presunto encubridor

El martes 6 de enero se desarrolló la audiencia imputativa contra un joven de 18 años, a quien se le atribuye el delito de encubrimiento de tentativa de homicidio agravada por la participación de menores. Según la investigación, su rol habría sido el de encubridor de dos de los coautores del ataque.

La jueza Cecilia Raquel Álamo rechazó el pedido de prisión preventiva y ordenó su libertad bajo estrictas medidas alternativas de cumplimiento efectivo, entre ellas: guarda personal a cargo de un familiar, fijación de domicilio, prohibición de salida del país, prohibición de portar armas de fuego y prohibición de entorpecer la investigación o coaccionar a testigos.

