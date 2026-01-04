Brutal agresión a una adolescente en San Cristóbal: investigan un ataque planificado y hay tres detenidos

Una joven de 15 años sufrió graves heridas en el rostro tras ser atacada por un grupo de cinco personas. El episodio ocurrió el 1° de enero y expuso una trama previa de hostigamiento, amenazas y violencia entre jóvenes

La Justicia y las fuerzas de seguridad avanzan en la investigación de un violento episodio ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal , donde una adolescente de 15 años fue víctima de un ataque en plena vía pública que le provocó lesiones de gravedad .

Por el hecho hay tres personas detenidas , aunque fueron cinco los agresores señalados por la familia.

El caso provocó una fuerte repercusión social y reavivó el debate sobre la escalada de violencia entre adolescentes y la falta de respuestas eficaces para prevenir situaciones de extrema gravedad.

Una agresión con antecedentes de hostigamiento

De acuerdo al testimonio de la madre de la víctima a Rosario3, Luciana N., el ataque no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un prolongado proceso de bullying, amenazas y persecuciones que su hija venía sufriendo desde hacía meses.

La mujer sostuvo que el hostigamiento ocurría tanto en la vía pública como a través de redes sociales, donde los agresores —según denunció— se jactaban de golpear a otros jóvenes y de difundir los videos como “trofeos”.

La familia había advertido la situación y se comunicó incluso con los padres de los presuntos atacantes.

“Hablé con todos el día anterior, pero nadie hizo nada”, expresó la madre, quien además afirmó que otras jóvenes del barrio debieron abandonar la ciudad por temor a padecer hechos similares.

El ataque en la calle

El episodio ocurrió el 1° de enero, cerca de las 21, cuando la adolescente, identificada como D., salió de su casa rumbo a un quiosco del barrio. En el trayecto fue interceptada por dos varones y tres mujeres, algunos de ellos armados con cuchillos. La joven fue rodeada y atacada. Recibió cortes en el rostro mientras intentaban herirla en el cuello.

“La intención principal era cortarle el cuello. La querían matar”, sostuvo su madre en la denuncia.

En medio de la agresión, la adolescente logró ingresar al comercio pidiendo ayuda, pero —según el relato familiar— no recibió asistencia en ese momento. El ataque se detuvo recién gracias a los gritos y a la intervención de vecinos, que permitieron su traslado de urgencia al hospital local y luego a Rafaela, donde recibe atención especializada.

Si bien la víctima se encuentra fuera de peligro, deberá ser evaluada por un cirujano estético debido a las lesiones sufridas en el rostro.

Tres detenidos y reclamo social

A pesar de la gravedad del episodio, hasta el momento hay tres personas detenidas, mientras que dos continúan siendo señaladas como participantes del ataque. La madre de la joven denunció además haber recibido amenazas por parte de familiares de los agresores y cuestionó los intentos de minimizar lo ocurrido, pese a la existencia de testigos y cámaras de seguridad en la zona.

Ante este escenario, vecinos de San Cristóbal realizaron el viernes por la noche una movilización para exigir justicia y medidas concretas frente al avance de la violencia juvenil. “Si no se actúa, van a terminar matando a alguien”, expresó la mujer durante la protesta.