Uno Santa Fe | Policiales | adolescente

Brutal agresión a una adolescente en San Cristóbal: investigan un ataque planificado y hay tres detenidos

Una joven de 15 años sufrió graves heridas en el rostro tras ser atacada por un grupo de cinco personas. El episodio ocurrió el 1° de enero y expuso una trama previa de hostigamiento, amenazas y violencia entre jóvenes

4 de enero 2026 · 18:39hs
Brutal agresión a una adolescente en San Cristóbal: investigan un ataque planificado y hay tres detenidos

La Justicia y las fuerzas de seguridad avanzan en la investigación de un violento episodio ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde una adolescente de 15 años fue víctima de un ataque en plena vía pública que le provocó lesiones de gravedad.

Por el hecho hay tres personas detenidas, aunque fueron cinco los agresores señalados por la familia.

El caso provocó una fuerte repercusión social y reavivó el debate sobre la escalada de violencia entre adolescentes y la falta de respuestas eficaces para prevenir situaciones de extrema gravedad.

Una agresión con antecedentes de hostigamiento

De acuerdo al testimonio de la madre de la víctima a Rosario3, Luciana N., el ataque no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un prolongado proceso de bullying, amenazas y persecuciones que su hija venía sufriendo desde hacía meses.

La mujer sostuvo que el hostigamiento ocurría tanto en la vía pública como a través de redes sociales, donde los agresores —según denunció— se jactaban de golpear a otros jóvenes y de difundir los videos como “trofeos”.

La familia había advertido la situación y se comunicó incluso con los padres de los presuntos atacantes.

Hablé con todos el día anterior, pero nadie hizo nada”, expresó la madre, quien además afirmó que otras jóvenes del barrio debieron abandonar la ciudad por temor a padecer hechos similares.

El ataque en la calle

El episodio ocurrió el 1° de enero, cerca de las 21, cuando la adolescente, identificada como D., salió de su casa rumbo a un quiosco del barrio. En el trayecto fue interceptada por dos varones y tres mujeres, algunos de ellos armados con cuchillos. La joven fue rodeada y atacada. Recibió cortes en el rostro mientras intentaban herirla en el cuello.

La intención principal era cortarle el cuello. La querían matar”, sostuvo su madre en la denuncia.

En medio de la agresión, la adolescente logró ingresar al comercio pidiendo ayuda, pero —según el relato familiar— no recibió asistencia en ese momento. El ataque se detuvo recién gracias a los gritos y a la intervención de vecinos, que permitieron su traslado de urgencia al hospital local y luego a Rafaela, donde recibe atención especializada.

Si bien la víctima se encuentra fuera de peligro, deberá ser evaluada por un cirujano estético debido a las lesiones sufridas en el rostro.

Tres detenidos y reclamo social

A pesar de la gravedad del episodio, hasta el momento hay tres personas detenidas, mientras que dos continúan siendo señaladas como participantes del ataque. La madre de la joven denunció además haber recibido amenazas por parte de familiares de los agresores y cuestionó los intentos de minimizar lo ocurrido, pese a la existencia de testigos y cámaras de seguridad en la zona.

Ante este escenario, vecinos de San Cristóbal realizaron el viernes por la noche una movilización para exigir justicia y medidas concretas frente al avance de la violencia juvenil. “Si no se actúa, van a terminar matando a alguien”, expresó la mujer durante la protesta.

adolescente San Cristóbal ataque
Noticias relacionadas
Así quedó el vehículo tras el siniestro

General Paz y Galicia: un auto terminó destruido tras chocar con el Belgrano Cargas

golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el bano: asi fue el asalto a un hombre de 79 anos en urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Un accidente el la Ruta 10 dejó un fallecido

Accidente fatal entre motos en la Ruta 10: un muerto y una mujer gravemente herida

La embarcación en la cual hallaron los dos cuerpos sin vida

Quiénes eran los dos cuatreros hallados asesinados a tiros en el río Coronda

Lo último

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Último Momento
United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Liverpool se descuidó y no pasó del empate ante Fulham por Premier League

Liverpool se descuidó y no pasó del empate ante Fulham por Premier League

River abrochó a su tercer refuerzo de cara a la Copa Sudamericana

River abrochó a su tercer refuerzo de cara a la Copa Sudamericana

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe