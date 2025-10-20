Intento de femicidio: los graves antecedentes del agresor que golpeó brutalmente a su expareja en un edificio de calle Francia al 2700

La familia de la víctima cuestionó la falta de control judicial sobre el cumplimiento de las restricciones y advirtió que el agresor “ya había amenazado en varias oportunidades”

Horas después del violento ataque ocurrido este lunes por la mañana en un edificio de calle Francia al 2700 , donde una mujer de 36 años fue golpeada por su expareja pese a tener dos medidas de restricción de acercamiento , habló públicamente la madre de la víctima , quien expresó su indignación y angustia por lo sucedido.

“ Estoy muy preocupada. Sé que él también está internado, pero espero que la policía y la Justicia lo dejen preso, porque ya estuvo preso antes por violencia de género hacia mi hija ”, afirmó con la voz quebrada.

Según relató, el agresor “estuvo ocho meses detenido en la cárcel de Las Flores y salió hace poco, por buena conducta”. Desde entonces, debía firmar mensualmente ante la autoridad judicial, pero —según la mujer— “nunca dejó de hostigar a mi hija”.

Quiero que lo pongan preso. ¿Qué esperan? ¿Que mi hija sea una más, que salga en una bolsa de consorcio? Quiero que lo pongan preso. ¿Qué esperan? ¿Que mi hija sea una más, que salga en una bolsa de consorcio?

“Mi hija tiene botón de pánico y medidas de distancia”

La madre contó que su hija “tenía dos medidas de restricción vigentes y un botón de pánico en el celular”, pero que el agresor la llamaba insistentemente y continuaba acosándola: “El otro día me mostró el teléfono y tenía 18 llamadas perdidas de él. Los atormenta a mis nietos también, los llama, los busca. Es una situación insoportable.”

La mujer describió que su hija, además de trabajar y cuidar a sus hijos, “estudia abogacía y trata de salir adelante”, pero vive bajo una constante sensación de amenaza.

“Mi hija trabaja, estudia, se esfuerza por superarse, y no puede vivir con miedo. Este tipo le arruinó la vida”, expresó.

madre

“La Justicia no actúa”

Consultada sobre la respuesta judicial, la madre fue contundente: “No sé si abandonaron el caso, pero no actúan. Mi hija fue muchas veces a Tribunales, llevó las llamadas, las pruebas, todo. Es acoso constante.”

La mujer recordó que su hija ya había denunciado reiteradas amenazas y que el agresor “tiene un perfil violento desde siempre”. “Él consume, tiene un carácter violento, y la madre lo mantiene. Ella paga abogados, y todo se cajonea. No quiero decir más, pero algo pasa.”

“Que no sea otra mujer en una bolsa de consorcio”

Con evidente enojo, la madre reclamó una reacción firme de la Justicia para evitar un desenlace fatal: “Quiero que lo pongan preso. ¿Qué esperan? ¿Que mi hija sea una más, que salga en una bolsa de consorcio? No puede ser. Somos una familia trabajadora, digna. Yo soy docente jubilada, mi esposo es veterinario. No puede ser que esto pase y nadie haga nada.”

Investigación en curso

Mientras tanto, la causa por el ataque ocurrido este lunes permanece en investigación a cargo del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, con la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad Regional I.

El agresor, de 38 años, continúa internado en el hospital Cullen, donde fue operado por una herida cortante en el cuello, mientras que la mujer permanece estable, en observación y fuera de peligro.