Santa Fe rumbo a las urnas: el 70% de las autoridades de mesa confirmó su participación y apelan a la "responsabilidad ciudadana"

La secretaria Nacional Electoral de Santa Fe confirmó que ya comenzó la distribución del material. Por primera vez en la provincia se votará con boleta única en una elección nacional.

Las elecciones se llevarán a cabo en octubre ara renovar de manera parcial el congreso. Así será la boleta usada en Santa Fe

A pocos días de las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre , la secretaria nacional Electoral de Santa Fe, Magdalena Gutiérrez , aseguró que “ está todo listo ” para la jornada.

En declaraciones a El Tres de Rosario, precisó que ya se entregaron los materiales al Correo Argentino , encargado de la logística y distribución hacia los establecimientos de votación durante el sábado 25 .

“Estamos cerrando ahora el tema de autoridades de mesa; tenemos confirmado un 70%, así que apelamos a la responsabilidad de todos aquellos que fueron convocados para que se presenten el domingo a las 7.15 en los establecimientos de votación”, señaló la funcionaria.

Primera elección nacional con boleta única

Gutiérrez destacó que esta será la primera vez que en Santa Fe se vote con boleta única en una elección nacional, un cambio que busca agilizar el proceso y reducir irregularidades. “En la boleta van a estar los cinco primeros candidatos de cada lista y la foto de los dos primeros. Si alguien quiere conocer la lista completa, habrá un afiche con los nueve titulares y los seis suplentes”, explicó.

En esta oportunidad, la provincia renovará nueve bancas de diputados nacionales, y las autoridades esperan que el nuevo sistema contribuya a un desarrollo más ordenado del proceso.

“Tendría que ser una elección ágil”

En cuanto al desarrollo de la jornada, la secretaria anticipó que no deberían presentarse inconvenientes. “Entendemos que tendría que ser una elección ágil. Vamos a tener dos cabinas de votación por mesa, por lo que no se van a generar demoras ni problemas con el robo de boletas”, afirmó.

Por otra parte, Gutiérrez confirmó que hubo denuncias de algunos partidos políticos relacionadas con la publicidad electoral. “Por medidas cautelares, se decidió el cese de esas publicaciones. Luego continuará un proceso judicial para determinar si hubo alguna falta o delito. Preventivamente, y al estar tan cerca de las elecciones, se resolvió suspender esas publicidades para evitar confusiones en el electorado”, explicó.

Normalidad y expectativa

Con la logística avanzada y la mayoría de las mesas prácticamente completas, desde la Secretaría Electoral confían en que los comicios se desarrollarán con normalidad en toda la provincia.

“Todo indica que será una jornada ordenada y tranquila”, concluyó Gutiérrez, quien reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana y compromiso de las autoridades de mesa para garantizar un proceso ágil y transparente.