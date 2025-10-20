Uno Santa Fe | Santa Fe | gendarmes

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros: pedían entre $50.000 y $600.000 para que puedan circular

La Justicia investiga a estos efectivos federales por exigir el pago de sobornos a choferes para poder circular por las rutas. El dinero lo recibían incluso por transferencias. Hubo allanamientos en Santa Fe, Córdoba y Salta.

20 de octubre 2025 · 16:56hs
Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros: pedían entre $50.000 y $600.000 para que puedan circular

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros: pedían entre $50.000 y $600.000 para que puedan circular
Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros: pedían entre $50.000 y $600.000 para que puedan circular

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros: pedían entre $50.000 y $600.000 para que puedan circular

Más de 20 gendarmes fueron detenidos en Córdoba —en algunos casos con arresto domiciliario— luego de ser acusados de exigir el pago de coimas a camioneros, que cobraban hasta por transferencias para permitirles circular. Un juez federal de Río Cuarto comenzó investigando a 14, pero la cifra se elevó rápidamente a 23 efectivos involucrados. Se indaga una red que habría operado durante varios meses y que generó un escándalo entre fuerzas provinciales y federales.

El foco de la investigación está puesto en el puesto vial de Sampacho, sobre la Ruta Nacional 8 (que conecta con la provincia de Santa Fe), donde, según la causa, se exigían pagos que iban de $50.000 a $600.000 para que los camiones pudieran circular sin sanciones.

El caso es investigado desde febrero por la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas, tras la denuncia de uno de los camioneros que expuso el accionar de los agentes de Gendarmería.

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control en la provincia de Santa Fe

Desde entonces se realizaron 20 allanamientos simultáneos en Sampacho, Holmberg y otras rutas provinciales. También hubo operativos en Santa Fe, Catamarca y Salta. Inicialmente hubo 14 detenciones, entre ellas la de la jefa de seccional Analía Galian.

Con el avance de la investigación y nuevas denuncias, el número de gendarmes sospechados ascendió a 23.

Según la investigación, los gendarmes detenían a los camioneros alegando distintas irregularidades, principalmente documentales, y luego les exigían dinero para continuar el viaje. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas de terceros que actuaban como “testaferros”.

Hasta el momento, el juez informó que 23 efectivos están sospechados de asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad. No se descarta que pueda haber más implicados. De ellos, 13 permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer, mientras que el resto cumple prisión domiciliaria.

Desde la Fiscalía, y ante el escándalo dentro de las fuerzas, no descartan nuevas imputaciones y cambios en la estructura de Gendarmería. Según la hipótesis de los investigadores, el “circuito de cohecho en los controles” comenzó a funcionar a mediados del año pasado, con una organización interna que manipulaba la recaudación y los turnos de servicio.

Interviene en la causa el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa.

gendarmes camioneros coimas
Noticias relacionadas
Ante la escalada de violencia de género y femicidios, Ni Una Menos convoca a una marcha de antorchas en Santa Fe

Ante la escalada de violencia de género y femicidios, Ni Una Menos convoca a una marcha de antorchas en Santa Fe

acompanantes terapeuticos denuncian abandono estatal: hace cuatro meses que no cobramos

Acompañantes terapéuticos denuncian abandono estatal: "Hace cuatro meses que no cobramos"

La Banda Sinfónica Policial de Santa Fe convoca a músicos mediante concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

crisis economica: la provincia de santa fe perdio 15.000 puestos registrados y mas de 2.000 empresas desde 2023

Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15.000 puestos registrados y más de 2.000 empresas desde 2023

Lo último

Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Último Momento
Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

Ovación
Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras