Intento de femicidio en un edificio de calle Francia al 2700: un hombre violó dos medidas de restricción y golpeó a su expareja con una manopla

La víctima sufrió heridas en el rostro y el brazo y fue trasladada al hospital Cullen. El agresor, que intentó escapar y se autolesionó, quedó internado bajo custodia policial

Un grave episodio de violencia de género se registró esta mañana de lunes en un edificio ubicado sobre calle Francia al 2700 , en la ciudad de Santa Fe . Pocos minutos después de las ocho, un hombre de 38 años violó dos medidas restrictivas de acercamiento , ingresó al departamento de su ex pareja, ubicado en el segundo piso, y la agredió violentamente con una manopla .

Cuando arribó la Policía, la mujer presentaba lesiones visibles en el rostro y en el brazo derecho . Fue trasladada de urgencia por una ambulancia del servicio de emergencias al hospital José María Cullen , donde los médicos de guardia le practicaron curaciones y le brindaron contención psicológica.

Alarma y denuncia de los vecinos

El hecho fue denunciado por vecinos del edificio, que escucharon gritos desesperados provenientes del interior del departamento y dieron aviso al servicio de emergencias 911.

De inmediato, fueron comisionados al lugar efectivos de la Brigada Motorizada, quienes al llegar observaron cómo un hombre intentaba refugiarse en una obra en construcción contigua al edificio.

El individuo fue aprehendido e identificado como M. A. S., de 38 años, y en el momento previo a ser reducido se autolesionó en el cuello. Fue asistido por personal médico y trasladado también al hospital Cullen, donde quedó internado, aprehendido y con custodia policial permanente.

Operativo y actuación de las fuerzas de seguridad

En el procedimiento intervinieron agentes de la Brigada Motorizada, efectivos de Orden Público, bomberos zapadores policiales y personal médico, que llegaron en dos ambulancias para asistir a la víctima y al agresor.

El hecho provocó conmoción entre los vecinos del edificio, quienes colaboraron con los agentes brindando detalles sobre los momentos previos al ataque.

Investigación y medidas judiciales

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I (La Capital) y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que informaron de inmediato al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial dispuso: la elaboración de informes médicos sobre el estado de salud de ambos involucrados, que el agresor permanezca privado de su libertad bajo custodia policial durante su internación y la realización de peritajes criminalísticos en el interior del departamento, tarea a cargo del personal del área Científica de la PDI.