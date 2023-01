Buscan un taxi robado durante las últimas horas en el sur de la ciudad

https://twitter.com/unosantafe/status/1617540296035958784 POLICIALES | Barrio Barranquitas: en medio de un allanamiento por robo encontraron un búnker de droga https://t.co/BCVIfY7QxB — UNO Santa Fe (@unosantafe) January 23, 2023

"Cuando no lo vi estacionado en el mismo lugar donde lo dejo siempre, me agarró la desesperación. Justo pasó una camioneta de la GSI y les pregunté a los agentes si me podían averiguar si se lo podía haber llevado la grúa, que fue lo primero que pensé, pero me dijeron que no, así que lamentablemente me lo robaron", dijo apesadumbrado el conductor. "Pregunté a los vecinos pero nadie vio nada y les llamó la atención porque nunca pasó nada. Me fijé si había cámaras, solo en la otra cuadra hay una pero la dueña me dijo que no se ve nada porque justo donde quedó el taxi es como que se ve un destello de sol que no deja ver nada".

"Estamos buscándolo desesperados por toda la ciudad ya que es mi herramienta de trabajo y el auto es de mi mamá. Mis compañeros están en esa búsqueda además obviamente de la policía, ya que está hecha la denuncia", confirmó y al mismo tiempo aclaró: "Los vehículos poseen GPS pero solo funcionan cuando el celular de trabajo está dentro del auto, pero en este caso como lo dejé en la calle porque no tengo cochera, ya que antes sí tenía pero el dueño me la pidió, saco todos los equipos del auto de manera preventiva por el robo, pero nunca creí que se iban a llevar el auto".