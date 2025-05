"Cada cuerpo cuenta una historia": el trabajo del médico forense argentino tras el ataque de Hamas a Israel que dejó 1.200 muertos

–¿Cuál fue su rol en el contexto del ataque del 7 de octubre?

Mi responsabilidad fue coordinar el proceso de identificación de las víctimas de esa masacre, además de participar en la atención de los secuestrados liberados. Aunque mi puesto es el de jefe de medicina clínico forense —es decir, atención a personas vivas—, como uno de los cinco forenses expertos en Israel, me tocó intervenir de lleno en esa emergencia.

–¿Qué implicó ese trabajo con los rehenes liberados?

Fue extremadamente delicado. Se priorizó siempre su privacidad, contención médica y psicológica, y luego, si estaban de acuerdo, se procedía a la recolección de evidencia forense de posibles crímenes de guerra. Se establecieron seis hospitales especiales con equipos formados por médicos forenses, ginecólogos y pediatras. Nuestra primera tarea fue cuidar a las personas, y en segundo lugar, colaborar con la justicia.

–¿Qué significa abordar casos así desde la medicina forense?

Cada familia quiere saberlo todo: cómo murió su ser querido, si fue torturado, si sufrió. La medicina forense no solo da respuestas judiciales, también permite a las familias cerrar un círculo de dolor. Es un trabajo duro, pero necesario.

–¿Cómo vivió en lo personal ese proceso?

Muy duro. Aún hoy, las personas que fueron liberadas no pueden empezar a sanar porque 58 secuestrados siguen sin regresar. Lo dicen ellos mismos: su proceso de recuperación está en pausa.

–Usted mencionó también diferencias entre la medicina forense en Israel y en Argentina. ¿Cuáles son?

En Israel hay solo un médico forense experto cada dos millones de habitantes, cuando el estándar internacional es uno cada 200 mil. La carga de trabajo es enorme. Y si bien hay diferencias en métodos o recursos, el nivel profesional en ambos países es altísimo. Lo que hacen los equipos argentinos, como el Equipo Argentino de Antropología Forense, es admirado en todo el mundo.

médico forense 1.jpg El rosarino Nachmann se fue a Israel en 1992 y trabaja allí como médico forense.

Su historia

–¿Por qué eligió ser médico forense?

Por una serie de televisión. "Quincy", se llamaba. Tenía 14 años y no me despegaba del televisor. Cuando empecé medicina, ya todos me decían “Quincy”. Me enamoré de esta profesión desde entonces y hoy, 30 años después, me apasiona más que el primer día.

–¿Cómo fue su recorrido hasta llegar a Israel?

Nací en General Roca y me crié en Villa Regina, en Río Negro. Estudié medicina en la Universidad Nacional de Rosario, una gran universidad pública. En 1992 emigré a Israel, hice la especialidad en medicina forense, enfrenté el idioma y muchas barreras. Pero hoy, con orgullo, dirijo la unidad y formo parte de equipos internacionales que han trabajado en Haití, el tsunami de Tailandia, catástrofes aéreas…

–¿Qué temas presentó en el Congreso de Medicina Forense?

Tres claves: las diferencias entre la medicina forense israelí y argentina; el uso de la virtuopsia (autopsias con tomografía computada sin abrir el cuerpo); y un análisis detallado del 7 de octubre, para explicar con evidencia cómo empezó todo y cómo se actúa ante desastres en masa.

–¿Qué mensaje le gustaría dejar a la sociedad argentina desde su experiencia?

Que no olvidemos lo que ocurrió el 7 de octubre. Fue un ataque brutal, y la búsqueda de justicia debe continuar. También quiero agradecer el cariño que recibo en cada visita. Argentina es mi país, mi raíz, y llevar mi experiencia al servicio de la vida y la verdad es mi forma de honrarla.

