Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Será la sexta subasta de la Aprad y se realizará en la segunda quincena de octubre. Este miércoles se sortearon los 20 martilleros que intervendrán en el remate. Los bienes tendrán precios base de entre el 30% y el 40% de su valor de mercado.

Este miércoles se realizó el sorteo de los martilleros que estarán a cargo de la subasta

El Gobierno de Santa Fe prepara la sexta subasta pública de bienes decomisados a organizaciones criminales , que se realizará durante la segunda quincena de octubre en la ciudad de Santa Fe. Se pondrán a la venta autos, motocicletas, camionetas, embarcaciones y propiedades que se encuentran bajo administración de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Como paso previo al remate, este miércoles se realizó el sorteo de los martilleros que estarán a cargo de la subasta. El procedimiento tuvo lugar en el anexo del Colegio de Martilleros de Santa Fe y permitió definir 20 martilleros titulares , 10 de Santa Fe y 10 de Rosario, además de 10 suplentes.

La actividad fue encabezada por el secretario de Gestión de Registros de la Provincia, Matías Figueroa Escauriza, junto a la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich; el director Martín Domene y Pedro Búsico, en representación del Colegio de Martilleros de Santa Fe.

Figueroa Escauriza destacó los resultados obtenidos en las ediciones anteriores y sostuvo que el mecanismo fue perfeccionado con cada subasta.

"Esta será la sexta subasta desde el inicio de nuestra gestión. Vamos a poner a la venta autos, motocicletas, camionetas, lanchas y propiedades, y seguimos demostrando que en Santa Fe se puede quitar bienes a los delincuentes y venderlos en subasta pública", afirmó.

Para el funcionario, las subastas forman parte de una estrategia destinada a afectar el poder económico de las organizaciones criminales.

"Esta política permite debilitar el bolsillo y la economía del delito. No solo es importante controlar a las organizaciones criminales, detener a quienes las integran y ordenar las cárceles; también hay que quitarles el dinero para impedir que sus estructuras sigan operando en el territorio", señaló.

En ese sentido, remarcó que el proceso se realiza mediante un procedimiento transparente, con la participación de los colegios de martilleros de Santa Fe y Rosario.

Cómo será la próxima subasta

La subasta se realizará durante la segunda quincena de octubre en la ciudad de Santa Fe. En los próximos días se abrirá la inscripción obligatoria para quienes quieran participar.

Según explicó Figueroa Escauriza, antes de habilitar a los interesados se realizará un cruce de datos para verificar que no tengan vínculos con las organizaciones criminales a las que pertenecían los bienes.

El funcionario aseguró además que en las subastas anteriores se vendieron todos los bienes ofrecidos y señaló que los precios base se ubicaron entre el 30% y el 40% del valor de mercado.

"Es una oportunidad para los ciudadanos, una política de Estado para el Gobierno y un acto ejemplificador que demuestra que esto se puede hacer en Argentina", sostuvo.

Por su parte, Búsico agradeció al gobernador y a la estructura de la Aprad por una nueva edición del remate y precisó que los martilleros seleccionados serán los encargados de intervenir en la próxima subasta.

Qué bienes administra la Aprad

La Aprad es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados en causas judiciales vinculadas con delitos o contravenciones, con el objetivo de asignarles un destino de utilidad social.

En sus distintas subastas se ofrecen automóviles, motocicletas, inmuebles, equipos informáticos, teléfonos celulares, joyas y otros bienes.

Con la próxima edición, la provincia volverá a utilizar el mecanismo de subasta pública para transformar bienes vinculados a causas criminales en recursos que puedan tener otro destino, mientras busca afectar el patrimonio de las organizaciones delictivas.