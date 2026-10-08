El titular de la entidad, Ricardo Diab, mantuvo un encuentro con el pontífice en el Vaticano y le entregó un documento con la situación del sector y cinco propuestas vinculadas al empleo, el financiamiento, la capacitación y el desarrollo territorial.

CAME llevó al papa León XIV el reclamo pyme antes de su visita a la Argentina

El reclamo de las pequeñas y medianas empresas argentinas llegó hasta el Vaticano. El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, le entregó al papa León XIV un documento con un diagnóstico sobre la situación del sector y una serie de propuestas , en la previa de la visita del pontífice a la Argentina.

El encuentro se produjo durante una audiencia general encabezada por León XIV. En el documento, la entidad planteó un escenario con algunos avances que atribuyó a las políticas del Gobierno nacional, entre ellos la estabilidad, la previsibilidad, la baja de la inflación y una mayor apertura de mercados .

Al mismo tiempo, CAME puso el foco en los problemas que, según la entidad, todavía condicionan la actividad de las pymes. Entre ellos mencionó la necesidad de recuperar el consumo interno, reducir la presión impositiva, mejorar el acceso al financiamiento productivo y bajar los costos operativos.

A partir de ese diagnóstico, la organización empresaria propuso avanzar en una mesa plural y federal con cinco ejes de trabajo.

Los cinco compromisos que planteó CAME

Uno de los puntos está relacionado con la formalización laboral, mediante una simplificación y coordinación de las obligaciones que permita ampliar la cantidad de empresas y trabajadores registrados.

El segundo eje es la capacitación, con la participación de empresas, sindicatos, universidades e Iglesia para desarrollar nuevas habilidades. También propuso mejorar el financiamiento, orientándolo hacia la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones.

El cuarto compromiso apunta al desarrollo territorial, con especial atención sobre las cadenas regionales y la infraestructura necesaria para agregar valor en origen.

Por último, CAME planteó fortalecer el diálogo social, a través de encuentros periódicos sustentados en datos y orientados a la búsqueda de acuerdos.

Tras la audiencia, Diab destacó el mensaje social de la Iglesia y sostuvo que las pequeñas y medianas empresas necesitan condiciones que les permitan desarrollarse.

“Las pymes somos la voz federal de la producción nacional. No pedimos privilegios: necesitamos reglas claras, acceso razonable al financiamiento y condiciones que nos permitan competir en igualdad de condiciones”, afirmó.

Diab, dirigente de Rosario y cónsul honorario de Brasil, también expresó la adhesión de CAME a la encíclica papal Magnífica Humanitas.

La entidad reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones empresarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro con León XIV se inscribe, según CAME, en su intención de profundizar el diálogo con la Iglesia y con los distintos niveles del Estado en torno a políticas para el sector pyme.