Uno Santa Fe | Santa Fe | Came

Came llevó al papa León XIV el reclamo pyme antes de su visita a la Argentina

El titular de la entidad, Ricardo Diab, mantuvo un encuentro con el pontífice en el Vaticano y le entregó un documento con la situación del sector y cinco propuestas vinculadas al empleo, el financiamiento, la capacitación y el desarrollo territorial.

8 de octubre 2026 · 18:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
CAME llevó al papa León XIV el reclamo pyme antes de su visita a la Argentina

CAME llevó al papa León XIV el reclamo pyme antes de su visita a la Argentina

El reclamo de las pequeñas y medianas empresas argentinas llegó hasta el Vaticano. El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, le entregó al papa León XIV un documento con un diagnóstico sobre la situación del sector y una serie de propuestas, en la previa de la visita del pontífice a la Argentina.

El encuentro se produjo durante una audiencia general encabezada por León XIV. En el documento, la entidad planteó un escenario con algunos avances que atribuyó a las políticas del Gobierno nacional, entre ellos la estabilidad, la previsibilidad, la baja de la inflación y una mayor apertura de mercados.

Al mismo tiempo, CAME puso el foco en los problemas que, según la entidad, todavía condicionan la actividad de las pymes. Entre ellos mencionó la necesidad de recuperar el consumo interno, reducir la presión impositiva, mejorar el acceso al financiamiento productivo y bajar los costos operativos.

A partir de ese diagnóstico, la organización empresaria propuso avanzar en una mesa plural y federal con cinco ejes de trabajo.

Los cinco compromisos que planteó CAME

Uno de los puntos está relacionado con la formalización laboral, mediante una simplificación y coordinación de las obligaciones que permita ampliar la cantidad de empresas y trabajadores registrados.

El segundo eje es la capacitación, con la participación de empresas, sindicatos, universidades e Iglesia para desarrollar nuevas habilidades. También propuso mejorar el financiamiento, orientándolo hacia la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones.

El cuarto compromiso apunta al desarrollo territorial, con especial atención sobre las cadenas regionales y la infraestructura necesaria para agregar valor en origen.

Por último, CAME planteó fortalecer el diálogo social, a través de encuentros periódicos sustentados en datos y orientados a la búsqueda de acuerdos.

Tras la audiencia, Diab destacó el mensaje social de la Iglesia y sostuvo que las pequeñas y medianas empresas necesitan condiciones que les permitan desarrollarse.

“Las pymes somos la voz federal de la producción nacional. No pedimos privilegios: necesitamos reglas claras, acceso razonable al financiamiento y condiciones que nos permitan competir en igualdad de condiciones”, afirmó.

Diab, dirigente de Rosario y cónsul honorario de Brasil, también expresó la adhesión de CAME a la encíclica papal Magnífica Humanitas.

La entidad reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones empresarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro con León XIV se inscribe, según CAME, en su intención de profundizar el diálogo con la Iglesia y con los distintos niveles del Estado en torno a políticas para el sector pyme.

Came Papa visita Argentina
Noticias relacionadas
Frente al avance inmobiliario sobre los valles de inundación, organizaciones presentaron un proyecto de ley de humedales en el Concejo de Santa Fe

Presentaron un proyecto en el Concejo de Santa Fe para frenar loteos en zonas de humedales y reservorios

Las universidades regresan a las calles el 15 de octubre: Hubiésemos deseado no llegar a una quinta marcha, dijo Tarabella.

Las universidades regresan a las calles el 15 de octubre: "Hubiésemos deseado no llegar a una quinta marcha", dijo Tarabella

ruta 94: papel prensa comenzo a operar con los primeros bitrenes de 75 toneladas desde teodelina hacia buenos aires

Ruta 94: Papel Prensa comenzó a operar con los primeros bitrenes de 75 toneladas desde Teodelina hacia Buenos Aires

San Justo: detuvieron a cuatro personas por el crimen de Alberto Zanutigh, que sacudió a la ciudad en 2016

San Justo: detuvieron a cuatro personas por el crimen de Alberto Zanutigh, que sacudió a la ciudad en 2016

Lo último

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Último Momento
Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Ataque a balazos en barrio San Lorenzo: un muerto y un herido grave tras una emboscada ejecutada por sicarios en motos

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Con el Harlem como protagonista, Santa Fe despliega una agenda de grandes eventos en toda la provincia

Presentaron un proyecto en el Concejo de Santa Fe para frenar loteos en zonas de humedales y reservorios

Presentaron un proyecto en el Concejo de Santa Fe para frenar loteos en zonas de humedales y reservorios

Con camiseta nueva, Unión dio los citados para recibir a Defensa con una baja de peso

Con camiseta nueva, Unión dio los citados para recibir a Defensa con una baja de peso

Ovación
Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

Colón busca el ascenso y los hinchas deberán pagar para ver el tramo decisivo

Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

Colón ya conoce cuándo visitará a Ciudad Bolívar por la fecha 35

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

Colón va por el Top 4: las cuentas, los rivales y el camino que le queda hasta el final

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

El momento de Giménez: busca recuperar confianza en Colón en el tramo final

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe