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Falleció Pastor de los Santos, histórica figura de la cumbia santafesina

Oscar Roberto Cabral falleció este martes tras atravesar una enfermedad oncológica terminal. Había comenzado su carrera a los 16 años y durante más de cinco décadas construyó una extensa trayectoria en la música tropical.

8 de septiembre 2026 · 19:30hs
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Fallecimiento. Oscar Roberto Cabral

Fallecimiento. Oscar Roberto Cabral, conocido como Pastor de los Santos, murió a los 66 años tras una enfermedad terminal.

Pastor de los Santos, uno de los nombres históricos de la cumbia santafesina, murió este martes 8 de septiembre a los 66 años. Detrás del nombre artístico estaba Oscar Roberto Cabral, nacido el 29 de julio de 1960 en el barrio La Gran China, de la ciudad de Santa Fe.

El cantante atravesaba desde hacía tiempo una enfermedad oncológica terminal con metástasis y en los últimos días su estado de salud se había agravado.

A las dificultades médicas se sumó una situación económica compleja que atravesó durante su permanencia en Paraná, donde pasó sus últimos tiempos en condiciones de marcada vulnerabilidad.

Una carrera que comenzó a los 16 años

Cabral inició su recorrido musical durante la adolescencia. A los 16 años se incorporó a Tropical Maracaibo, una de las primeras agrupaciones que integró.

A los 22 años formó Los del Palmar junto a Tomás Gómez, Jorge “Perno” Ramos y “Chon” Vivas. Aunque el grupo no llegó a registrar material discográfico, fue otra de las experiencias que marcaron sus primeros años en los escenarios.

Más tarde continuó su trayectoria en el Grupo Trinidad, junto a Vicente Sosa, Jorge Fleitas, José Luis Ayala y Daniel Maldonado.

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El nacimiento de Pastor de los Santos

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó en 1986, cuando se incorporó a Los Tekilas.

Fue durante esa etapa cuando comenzó a utilizar el nombre artístico de Pastor de los Santos, identidad con la que se convertiría en uno de los referentes de la escena tropical santafesina.

Dolor en la cumbia santafesina: murió Pastor de los Santos.

Dolor en la cumbia santafesina: murió Pastor de los Santos.

A partir de entonces inició una extensa etapa como solista. Entre sus primeros trabajos se encuentra “Qué pasará mañana”, grabado durante la década de 1980 junto a Los Dobles.

73 discos y más de cinco décadas de música

La trayectoria de Pastor de los Santos quedó marcada por una enorme producción discográfica: a lo largo de su carrera llegó a registrar 73 discos.

Su obra atravesó distintas etapas de la industria musical, desde los discos y casetes hasta las plataformas digitales, donde parte de su repertorio continuó disponible para nuevas generaciones.

Durante más de cinco décadas, recorrió escenarios, participó de distintas producciones y compartió trabajos con numerosos exponentes de la música tropical santafesina.

Uno de sus últimos trabajos fue “Trampa y Fuego”, publicado en 2025 y compuesto por 10 canciones.

El legado de una voz santafesina

La muerte de Pastor de los Santos representa la partida de una figura que formó parte de distintas generaciones de la cumbia santafesina.

Desde sus comienzos en la adolescencia hasta sus últimos trabajos, Oscar Roberto Cabral sostuvo una carrera extensa, marcada por una producción discográfica poco habitual y por su permanencia dentro de la música tropical.

Su nombre artístico quedó asociado a una época y a un estilo que atravesó décadas, mientras sus canciones continúan disponibles en distintos formatos.

Con su muerte, la cumbia santafesina despide a Pastor de los Santos, un artista que dedicó más de medio siglo a la música popular.

Pastor Santos cumbia santafesina carrera
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