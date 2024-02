“Antes se llenaban los canastos en las parroquias, ahora no sé si llega la mitad, en vez de llevarte un bolsón te llevan un producto y a todos nos cuesta. Antes el que colaboraba podía directamente llevar un bolsón completo de cuatro o cinco productos. Ahora no alcanza y la gente no dona”, detalló Martha Greppi, referente local de Cáritas en diálogo con UNO Santa Fe.