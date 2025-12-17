Uno Santa Fe | Santa Fe | Nata

Caso Nata: canalizaron más de 500 consultas y activaron el proceso de evaluación de aspirantes a adopción en Santa Fe

Se trata del adolescente de 14 años cuyo video expresando su deseo de ser adoptado se viralizó. En Santa Fe hay actualmente 137 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años en convocatoria pública

17 de diciembre 2025 · 16:20hs
Nata es un joven santafesino de 14 años que conmocionó las redes sociales en las últimas horas con un pedido especial para este 24 de diciembre

Nata es un joven santafesino de 14 años que conmocionó las redes sociales en las últimas horas con un pedido especial para este 24 de diciembre

Más de 500 consultas recibió el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga) de la provincia de Santa Fe luego de la difusión del caso de Nata, un adolescente de 14 años que se viralizó en redes sociales al manifestar su deseo de ser adoptado. El impacto del video permitió visibilizar la situación de numerosos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en convocatoria pública y aguardan la conformación de una familia.

La directora del Ruaga, Adriana Bonelli, explicó que la inscripción específica vinculada al caso se cerró al mediodía del día previsto y que, de los correos recibidos, alrededor de 50 personas completaron el formulario inicial.

“A partir de ahora comienza la etapa de evaluación. Se va a priorizar el deseo de Nata, que es contar con una familia con mamá y papá, o con una sola madre, y preferentemente radicada en Rosario”, detalló.

Bonelli aclaró que, si bien el adolescente expresó su anhelo como un deseo para Navidad, los plazos administrativos y judiciales impiden una resolución inmediata. “La adopción requiere evaluaciones de equipos interdisciplinarios y el posterior envío de los legajos a la jueza de la causa, que es quien define sobre las postulaciones admitidas. Estimamos que, si el proceso avanza de manera favorable, en febrero podría concretarse una vinculación”, señaló.

Convocatorias abiertas en toda la provincia

Más allá del caso puntual de Nata, desde el Ruaga recordaron que en Santa Fe hay actualmente 137 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años en convocatoria pública. A este grupo se suman varios hermanos que esperan ser adoptados de manera conjunta: un grupo de tres hermanas de 9, 8 y 5 años, y tres grupos de dos hermanos de entre 10 y 14 años.

“Las personas que no reúnan los requisitos para el caso de Nata pueden ingresar al sitio web del registro, donde están publicadas todas las convocatorias vigentes, con información sobre las edades, los lugares de alojamiento y algunas características de los chicos”, explicó Bonelli. Las consultas, indicó, se responden en un plazo de entre 24 y 48 horas y, en caso de manifestar interés por una convocatoria concreta, se inicia el proceso mediante el envío del formulario correspondiente.

La directora destacó además que, si bien continúa siendo difícil encontrar familias dispuestas a adoptar niños mayores, durante 2025 se registraron avances significativos. “Este año se iniciaron más de 100 procesos de vinculación, de los cuales 24 corresponden a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 12 años, algo que no sucedía con frecuencia en la provincia”, subrayó.

Requisitos para adoptar

Desde el Ruaga informaron que para iniciar un trámite de adopción es necesario tener más de 25 años. En el caso de personas extranjeras, se exige una residencia mínima de cinco años en el país. La documentación requerida incluye fotocopia del DNI, certificado de antecedentes penales y constancia de deudores morosos. Para quienes se postulen en pareja, se solicita acta de matrimonio o de unión convivencial, mientras que las personas solas no deben acreditar ningún vínculo.

“No existe ninguna preferencia entre matrimonios heterosexuales, homosexuales o familias monoparentales. La evaluación se centra en el proyecto adoptivo y en su adecuación a las necesidades de cada niño o niña”, aclaró Bonelli.

Convocatorias vigentes

En la actualidad, el registro mantiene abiertas convocatorias para grupos de hermanos. Entre ellas se encuentran la Nº 7/24, correspondiente a dos hermanas de 11 y 14 años; la Nº 53/25, para Nicole, Thania y Jehovana, de 9, 8 y 5 años; la Nº 78/25, para Dainara y Steven, de 10 y 6 años; y la Nº 41/25, para Uma y Noah, de 10 y 3 años.

“Siempre se prioriza que los hermanos permanezcan juntos para preservar sus vínculos. Solo cuando no se logra una familia en un tiempo razonable se solicita autorización judicial para una adopción separada, garantizando el contacto entre ellos”, explicó la funcionaria.

Las personas interesadas pueden escribir a [email protected] ó [email protected] indicando en el asunto el número de convocatoria y consignando sus datos personales y de contacto.

