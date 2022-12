Al respecto, la funcionaria afirmó: "Nos parece que es positivo que finalmente, después de un año, hayamos podido conocer qué delitos se le imputaban al exministro Marcelo Sain y cómo era el proceso de la investigación. Para nosotros es muy importante porque tiene que ver con la institucionalidad de la provincia. Hay responsabilidades del Ministerio Público de la Acusación y del fiscal que lleva adelante la causa y por supuesto de nosotros como querellantes que somos, para aportar la información que sea necesaria".

Al ser consultada sobre las declaraciones de Sain dónde afirmaba que el gobernador Omara Perotti estaba al tanto del trabajo que realizaba como ministro de Seguridad, dijo: "Por supuesto que Perotti estaba al tanto del trabajo institucional y que corresponde a las misiones y funciones de cada una de las áreas de gobierno. Es quien define la politica que se instrumenta y eso fue lo que dijo el exministro".

Por otra parte agregó: "Quiero dejar en claro que después de un año de un proceso en donde hubo filtraciones, utilización política de esas filtraciones, dónde se publicaron audios que nada tienen que ver con la causa, muchas desprolijidades, nos parece bueno que se pueda ordenar y que sepamos en qué instancia estamos. Lo que importa acá es la institucionalidad y la respuesta que nosotros tenemos que dar desde los distintos poderes al ciudadano".

También se le consultó por la respuesta de Sain a un tweet del ministro Corach, don el primero le reclama no haberlo cuidado a lo que Arena contestó: "En realidad el ministro Marcos Corach manifestó mas o menos lo mismo que dije yo. Después cómo lo interpreta cada uno no es algo que nos corresponda a nosotros opinar. Estamos muy interesados en que este proceso retome la normalidad, se quiten las cuestiones electorales del medio. Que no haya una utilización política porque acá la responsabilidad es con la ciudadanía".

https://twitter.com/MCorach/status/1597725834152128512 Hoy la imputación al exministro Saín estuvo en manos de la opinión pública antes de que efectivamente suceda. No hay otra explicación para esto que la intencionalidad política de quien lo filtra. — Marcos Corach (@MCorach) November 29, 2022

"Hay algo que está absolutamente claro, que es que el gobernador nunca jamás dio ninguna indicación ni de perfilar, ni de investigar nada que sea fuera de la legalidad e institucionalidad", afirmó.

Por último dijo que "Marcelo Sain es una persona muy prestigiada por su trabajo en Seguridad y no por lo que hizo en Santa Fe, que comenzó antes de nuestra gestión, siendo asesor de Miguel Lifschitz, del ministro Pullaro, pero también creó la policía del Servicio Aeroportuario. También asesoró al ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ese fue el ministro que el gobernador Perotti convocó, hay que tener en cuenta la trayectoria. Por eso estamos esperando que la fiscalía presente las pruebas, que el proceso siga su curso normal sin utilizarse políticamente porque es una falta de respeto para con la ciudadanía".