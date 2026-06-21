Parque del Sur: cómo avanzan las obras que incluirán piletones renovados y una nueva plaza de juegos

En el espacio se ejecutan trabajos de puesta en valor y refuncionalización que quedarán como legado para la ciudad. Allí funcionará el Fan Fest durante la competencia continental que se realizará en septiembre.

Parque del Sur: El sitio se refuncionaliza con obras de infraestructura para los Juegos Suramericanos, incluyendo piletones renovados y una nueva plaza de juegos inspirada en Capi, la mascota oficial.

La ciudad de Santa Fe continúa con los trabajos de infraestructura vinculados a los próximos Juegos Suramericanos y uno de los puntos centrales de intervención es el Parque del Sur , donde avanzan las obras de refuncionalización de la zona de piletones que albergará el Fan Fest del evento deportivo.

En ese marco, el intendente Juan Pablo Poletti recorrió el sector junto a funcionarios municipales para supervisar el avance de las tareas que se realizan de manera articulada con el Gobierno provincial.

El espacio será uno de los principales puntos de encuentro durante la competencia, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Poletti destacó que el lugar recibirá diariamente a estudiantes y visitantes que participarán de las actividades vinculadas a los Juegos.

“El Fan Fest va a reunir a más de 2.000 chicos de escuelas por día y también a todos los santafesinos que quieran acercarse a vivir este evento deportivo histórico para la ciudad”, sostuvo.

Entre las intervenciones previstas se incluyen tareas de demolición de sectores existentes, remoción de pintura, limpieza de adoquines y relleno con arena, del que ya se ejecutó cerca de la mitad del volumen proyectado.

Además, el proyecto contempla una transformación integral del sector de piletones.

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, explicó que el objetivo es convertir el espacio en un área recreativa permanente para el uso ciudadano.

“Vamos a refuncionalizar los piletones con un concepto innovador de solarium integrado. El agua será tratada y funcionará como piscinas para que los vecinos puedan apropiarse del espacio durante el verano”, indicó.

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La intervención también incorpora una nueva plaza de juegos que tendrá como principal atractivo un tobogán de más de cinco metros inspirado en Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos.

Un legado que quedará para la ciudad

Las obras no se limitan al sector de piletones, sino que forman parte de una puesta en valor más amplia del entorno del lago del Parque del Sur.

El plan incluye mejoras en veredas, equipamiento urbano y espacios de recreación para consolidar un área de encuentro y actividades al aire libre.

Rudi señaló que el objetivo es recuperar uno de los espacios públicos más representativos de Santa Fe y generar infraestructura que continúe en funcionamiento una vez finalizado el evento.

Un nuevo polo deportivo para Santa Fe

El Parque del Sur tendrá un rol estratégico dentro de los Juegos Suramericanos ya que allí se disputarán competencias de aguas abiertas, canotaje slalom y esquí náutico y wakeboard.

Por ese motivo también se realizan tareas permanentes de limpieza y mantenimiento del lago.

La zona estará conectada además con otras obras que forman parte del legado del evento, como el nuevo Bulevar Tacca, que vinculará el parque con el estadio multipropósito, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el ISEF N.º 27 y el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey.

“Es un gran legado que les va a quedar a los santafesinos para siempre”, concluyó Poletti.