Cerveza artesanal en Santa Fe: productores locales alertan por el freno de la elaboración con insumos importados

Este problema abarca a las fábricas de cerveza artesanal, con productores que aducen la falta de maltas, levadura y otros insumos que provocan complicaciones en el sector a corto plazo. El lúpulo es el insumo con mayores complicaciones a la hora de reemplazarlo con materia prima local.

"Siempre se puede recurrir a lo local, pero el producto va a ser diferente. Nosotros vivimos de esto y siempre se reinvierte en el negocio, no podemos cerrar la producción porque no hay lúpulo de afuera. No haremos una IPA americana super lupulada por ejemplo. Plantea un gran problema porque a uno no le gusta bajar la calidad de su producto, vamos a tratar de resistirlo", fue lo que afirmaron fabricantes locales.

Santa Fe concentra el 5% de las fábricas productoras de cerveza artesanal en el país, con 16 de las 320 firmas radicadas en el país que la convierten en el cuarto distrito en el territorio nacional en cuanto a número de fábricas. En los primeros tres lugares aparecen la provincia de Buenos Aires , con 144 empresas; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 25 firmas; y la provincia de Córdoba con 19 productoras.

Embed SANTA FE | En enero, a la industria de Santa Fe solo le aprobaron el 15% de los certificados para importaciones https://t.co/ngNfGjK9BX — UNO Santa Fe (@unosantafe) January 24, 2023

Informe nacional

Frente a este escenario y ante las alertas de los proveedores e importadores de materias primas que carecen de sustitutos nacionales, desde la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina (CCAA) se realizó un relevamiento entre los productores para poder evaluar “los riesgos de ruptura de las cadenas de abastecimiento, y a largo plazo la posibilidad que esto afecte a las fuentes de trabajo generadas por el sector”.

“Durante los últimos meses las autorizaciones para importación de insumos para nuestro sector se vieron reducidas a su mínima expresión”, expresaron. Similar situación vivieron durante este tiempo las empresas de diversos sectores dependientes de insumos de importación para producir.

“Este informe releva más de 320 fábricas de todo el país, y cuál es su situación productiva frente a la falta de insumos irremplazables para poder seguir haciendo cervezas de alta calidad, y seguir siendo el país líder de la región en premios internacionales y de referencia”, agregaron.

En este sentido, el 58% expresa una falta total de lúpulo importado en el mercado, mientras que un 37% asegura que hay una falta parcial. Por esto, las 320 fábricas de cerveza artesanal en el país indicaron que les falta algún que otro insumo para un nivel de producción normal.

Este escenario no es muy diferente para la malta o la levadura. El 78% de los encuestados manifestó una falta total o parcial de maltas importadas, mientras que un 67% dice lo mismo sobre las levaduras.