Choque y muerte en la ruta 168, otra fatalidad en las manos del mismo conductor: "Es un asesino al volante"

El viernes 3 de marzo de 2017, en el Km. 354-355 de la ruta 34, el hombre oriundo de Ceres chocó con su Toyoya Hilux a la moto desde atrás, golpeando de lleno a Joaquín, quien murió por el impacto. El otro adolescente, Juan Jordán, de 17 años, domiciliado también en La Rubia, terminó con múltiples heridas pero salvó su vida de milagro.

LEER MÁS: El dolor de la familia del árbitro fallecido en la ruta 168: "El conductor tiene que pagar por lo que hizo"

“No salimos del asombro que otra vez se haya repetido la misma historia que pasó con Joaquín, con mi hijo. Ya ocho años se van a cumplir en marzo del accidente de Joaquín, también en moto. Me pegó muy fuerte porque a uno le remueve otra vez todo, aquel momento tan triste y tan difícil para la familia que es atravesar la pérdida de un ser querido”.

En aquella oportunidad, la moto donde viajaban los adolescentes era una Honda XR 125 cc, manejada por el mayor de ellos. “Joaquín volvía de pescar con unos amigos a la tardecita de una laguna ahí, cerquita de La Rubia. Habían salido recién a la ruta y el pueblo estaba muy cerquita. El hombre al volante de la camioneta venía muy fuerte, a más de 150 kilómetros por hora y no los vio”, recordó la mujer en diálogo con Sol Play.

Tras el accidente, el conductor de la camioneta aseguró no haber visto la moto, lo mismo que el hermano del hombre, que viajaba con él. Tras el hecho, no estuvo detenido y rápidamente liberaron su camioneta, lo que impidió a los familiares de Joaquín realizar cualquier tipo de peritaje sobre el vehículo. De la misma manera, el hombre atraviesa en libertad el proceso por el accidente en la ruta 168.

LEER MÁS: Iluminación en la ruta nacional 168: la primera etapa de trabajos completó un avance de obra del 70%

Pedido de acción a la Justicia

En ese sentido, Alejandra reprochó: “Es lamentable que la Justicia tome estos hechos de siniestros viales con tanta liviandad, sin poder pensar en las víctimas y sin poder averiguar los antecedentes de esta persona, porque ya tiene otros; acá en Ceres chocó a otro chico”.

“Lamento muchísimo que otra vez haya pasado exactamente lo mismo y siento que la Justicia tiene un gran pendiente de realmente cumplir su deber y no liberar a estos tipos. No sé si hubo exámenes toxicológicos, de alcoholemia, exámenes visuales o si el tipo no ve nada; lo cierto es que choca a la gente. No se sabe si maneja mirando el celular, si va a alta velocidad sobre algún tramo de una ruta donde se puede ir a ciertas máximas o mínimas. Hay un montón de cosas que evaluar antes de, con tanta liviandad, liberar a una persona”, subrayó la intendenta de Ceres.

LEER MÁS: Accidente fatal en la ruta 168: a la espera de "pericias claves", el MPA recibió a familiares de las víctimas

En 2017, el conductor había sido inhabilitado para manejar tras el accidente que terminó con la vida de Joaquín. Sin embargo, "la medida nunca se cumplió, ni se hizo cumplir", aseguró Dupouy. “Nosotros lo veíamos que seguía conduciendo su camioneta y andaba por la vida como si nada hubiera pasado. Retirarle una licencia de conducir no te garantiza, porque después nadie lo controla a eso, que esta persona no se vuelva a subir a un vehículo y que siga causando muertes, porque total nadie controla y nadie le hace nada”, manifestó.

Por otra parte, la mujer se puso a disposición de la familia de Diego Kominek y los felicitó por presentarse como querellantes de la causa contra el conductor de la camioneta que chocó a los árbitros.

El MPA recibió a familiares de las víctimas

El viernes pasado se produjo un accidente vial fatal en la ruta nacional 168, a la altura del barrio costero de La Guardia, que tuvo como desenlace la muerte de Diego Kominek y las lesiones de otras tres personas. Este miércoles, la fiscal a cargo del caso, la fiscal Rosana Marcolín, recibió a familiares de las víctimas para ponerlas al tanto del estado de la investigación.

Abogados que representan a las familias dialogaron, posteriormente, con medios locales y explicaron que en la causa “hay muchas pericias que están pendientes, lo cual implica que, lamentablemente, en un hecho de gravedad como este, vamos a tener que tener paciencia. Es muy difícil para las víctimas entender la normativa de tránsito y cómo esto se aplica en el proceso penal”.